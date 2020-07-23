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做好心理準備再看！12星座男「不說愛妳」原因曝光　雙魚真的淡了

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▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲妳的另一半也是不喜歡「用嘴說愛」的星座嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／亞提米斯

很多台灣的男生在談戀愛的時候不會常常把「我愛妳」之類的話掛在嘴上，原因有很多，有些人是不習慣這麼清楚表達自己的愛意，也有些人是害羞，或也有些人還是很傳統的認為這樣的話不適合從一個很MAN的男人口中說出來，12星座男又是為什麼不願意大聲說「我愛妳」呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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★牡羊男：

直接又衝動的牡羊男往往都很能夠快速的表達出自己的愛妳，當妳和牡羊男談戀愛時絕對能夠感受到他們那滿滿的熱情，愛妳的話語也許不是常掛嘴上，但是熱情的行動也表現出牡羊男對妳的愛意，有話直說的牡羊男是不會把愛妳的話卡在喉嚨裡的。

只不過當牡羊男把重心放在工作或別的事物上的時候、也就是當愛情不是他們最重視的事情時，他們就會忘記去說愛妳的話，這是個心口如一的星座，有想到就會說、沒有想到就不會說，沒有把愛說出來的原因多半是他們專心在其他的事物上。

★金牛男：

沒有把愛妳的話說出來是還滿正常的事。很多金牛男都不怎麼懂得怎麼示愛，他們的天份在賺錢、算錢和存錢上面，加上金牛男的語言表達往往有時候會很容易卡住，更使得他們不怎麼容易說出愛妳的話。

比起用說的、很多金牛男是屬於行動派，他們不是極度熱情的那種，而是採取溫和陪伴路線。有些金牛男會是習慣一直和妳手牽著手，或是一直摟著妳的腰、常常擁抱著妳，他們往往認為最實際的接觸最能展現愛意，當然，有些金牛男選擇砸錢──把他們生命中最重要的給妳。

★雙子男：

雙子男很會示愛，但要不要說出口就看雙子男的心情。這本來就是個黑與白、光與暗的靈魂共存在一個身體裡的星座，雙子男想說的時候和不想說的時候態度會差很多，他們可以是情聖、也可以是冷酷的男友。

但有些雙子男不願意說愛妳的最主要原因是雙子男感覺到自己很受傷或覺得妳不夠愛他，這是個很敏感的星座男，他們喜歡用暗示和猜謎的方法去表現自己的不滿或是不愉快，如果妳夠聰明妳就會知道他的話中有話，等妳改善了自然他就會說愛妳囉！

★巨蟹男：

巨蟹男原本就是害羞路線，他們會示愛但不見得會很明顯，會說愛妳但有時候就是很小聲、或是有點含糊不清，隨著交往時日久了之後，反而會變得越來越清楚、越來越堅定，一部份來說也可以說是巨蟹男開始對於這段感情有了安全感後才會掃除這些害羞。

是的，安全感對於巨蟹男極度重要，這是一個很容易感覺到不安的星座，但又因為愛面子所以不願意讓女友看到自己那個不穩定的一面，因而要讓一個巨蟹男穩穩的把愛說出來，是需要花一段時間讓他們感覺到愛情上軌道、很穩定之後，他們才會更堅定。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲獅子男即使嘴巴說愛，但態度就是在敷衍妳。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★獅子男：

獅子男大概是隨時隨地想說愛妳的話都能夠說得出來，缺點是他們的表達方式往往風塵味有點重、或是帶有著那麼些少許的不認真，就像是一個大爺一樣，帶著點想要玩弄妳的心情在講出這些愛妳的話。

講這些話是要逗妳開心、獅子男自己也樂在其中，不過有些時候獅子男會不耐煩、或是有些言不由衷，最嚴重的就是嘴巴說愛妳但是態度是在敷衍妳，大男人主義的獅子男多半會覺得哄女友是他該做的事，只不過有時候懶惰病犯了就會這樣草草交差。

★處女男：

處女男很容易緊張，他們也很想要說出愛妳的話，只不過有時候處女男就是話到嘴邊就開始冒冷汗、有些處女男就會開始結巴，他們其實很容易想很多，像是這個時間、這個場合適不適合？或是剛剛吃了臭豆腐的話是不是應該要先刷個牙再告訴妳很愛妳？

就怕留下不好的印象給女友，適度的愛惜形象當然是好事，不過處女男往往都容易因為這種自我要求而把自己弄得非常緊張，想說愛妳又容易卡在喉嚨裡說不出來、結結巴巴，往往需要多點深呼吸穩定心情後，處女男才有辦法慢慢告訴妳有多愛妳。

★天秤男：

天秤男是被動式的說愛妳，通常是妳先開口告訴天秤男、天秤男就會相對應的告訴妳他也很愛妳。這是個天生就不直接的男生。只是天秤男該主動的時候也會主動，不過就好像缺少了一種熱情，他們表現得太過自然、太過簡單了些。

特別是交往一段時間後，很多女生或許會發現天秤男雖然還是主動告訴妳有多愛妳，可是卻輕鬆到聽起來不像是真話、倒比較像是隨口回答的敷衍。但其實天秤男很喜歡這種脫口而出輕鬆示愛的感覺，愛情是蘊含在生活上的每一處，太熱情太激烈不容易細水長流。

★天蠍男：

天蠍男是特別喜歡親密關係的冷酷男，似乎他們最常說愛妳的時候其實就是和妳緊緊擁抱在一起時，熱戀期時的天蠍男還會比較熱情一點，但是往往隨著熱戀期結束他們就回到平常的冷酷狀態，展現他們獨有的男性魅力。

扣除掉天蠍男在床上時拼命的說愛妳的狀況之外，一般來說天蠍男往往不會太主動去表現自己的愛意，他們喜歡偶爾熱情擁吻表現愛意，卻在大部份時間冷眼旁觀妳的一言一行，甚至於嚴厲地告訴妳哪邊做錯，一冷一熱之間反差很大。

▲應酬,喝酒。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲射手男即使說愛，態度看起來也不太認真。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

★射手男：

反正射手男就算很認真說愛妳，看起來似乎也不怎麼認真。他們就是走陽光歡笑路線的男人，愛情不盡然是射手男最重視的事，所以更不會把愛妳的話掛在嘴邊，很多射手男更是挑明了告訴女友：「愛是放在心裡的，不是放在嘴上的。」

喝醉的射手男就很有機會對妳瘋狂認真示愛，酒後吐真言是真的卻更讓人難相信，可是沒喝酒的時候說出來的話卻常常會把女友給氣個半死，很多射手男盡是滿口白目到不行的話，女友怎麼逼他們說一句「我愛妳」卻死都不說，就算說了也還是看起來認真程度不高。

★摩羯男：

傳統大男人的摩羯男是很難把愛女友的話掛在嘴邊，他們本來就是話不多的沉默型男，加上很多摩羯男會覺得這種話是該由女生主動說出口，他們負責肯定和接受就好，因而也不怎麼容易從摩羯男口中聽到這些甜言蜜語。

大概只有在告白和求婚會聽到摩羯男主動表示出他們心中的愛意，或是一些紀念日上頭摩羯男也會盡量表現一下，平常的摩羯男就是不浪漫的代表，他們有照著自己的生活準則在進行著，但很可惜的是、其中並不包含每天要說「我愛妳」的這件事。

★水瓶男：

缺點是不會把愛妳的話一直放在嘴邊，優點是說的時候總是會帶給妳很多驚喜，水瓶男本身就是一個不愛照牌理出牌的男人，想說的時候可能還會故意不說，突然想到的時候也許會在大庭廣眾之下就有誇張的表現。

隨性到極點是不少水瓶男的通病，也有些水瓶男沒事就會一直說很愛女友的話，但卻往往讓女友覺得他們一點都不認真。太過嚴肅認真的態度會讓水瓶男很喘不過氣來，水瓶男喜歡製造驚喜，在告訴妳他很愛妳的時候也讓生活充滿了驚奇。

★雙魚男：

雙魚男是很常把愛掛在嘴上的男人，通常和雙魚男談戀愛是會被他們一直灌迷湯的，很多雙魚男都樂此不疲、天天把愛妳的話都掛在嘴上說個不停，當然還有其他的浪漫行動展現，都會讓另一半覺得相當甜蜜。

反而該擔心的是如果一個雙魚男太久沒說愛妳，或是這個雙魚男說愛妳的態度不如以往那麼樣的認真，那麼妳可能得要當心的是這個雙魚男是不是內心對這段愛情已經不再那麼重視，該想點辦法讓這個雙魚男再把注意力和愛放回妳身上喔！

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

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