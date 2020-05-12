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他喊：妳害我不能打！提「超誇張要求」硬來…女大生內褲半褪淚崩：我不要

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▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲他瞎扯因為女大生才車禍無法打手槍，向對方提出超離譜要求趁機性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

屏東一名男大生阿宏（化名）趁著單獨指導女同學小理（化名）時，向對方稱先前為了趕快讀小理傳來的訊息，才導致他出車禍「無法手淫」，讓小理頓時內疚感湧現，勉為其難地答應他各種離譜要求，孰料，阿宏過程中獸性大發，竟出手性侵小理，讓她崩潰提告。法院審理後，將阿宏判刑3年2月，全案定讞。

判決指出，小理2017年5月7日晚間為了準備證照考試，到阿宏租屋處接受指導，由於時間太晚，便應邀留宿，阿宏見有機可乘，隔日上午向小理表示，先前因急著讀小理的訊息發生車禍，導致他右手受傷無法手淫，要求小理幫他「打手槍」，遭拒絕後改提議，先用圍巾蒙住雙眼，再用下體隔著內褲磨蹭解決生理需求。

小理因為感到歉疚，只好勉為其難答應阿宏的要求，孰料，阿宏又要求她將內褲半褪，小理急著結束只好照做，沒想到卻遭對方趁機性侵，還不顧她直喊「我不要」、「住手」等，強行抓腰配合，事後她打電話向男友淚訴發生的事情，在男友的建議下向校方心理諮商師通報此事，並報警處理。

阿宏到案後辯稱，「不知道對方不同意」，是因為矇住眼睛的圍巾掉落，他才察覺小理的神情有異於是停手，且事後兩人互動如常，小理不僅繼續接受他課業指導，還曾經單獨陪他去看醫生。

小理則表示，事發時雖然自己極力掙扎，但阿宏卻未因此停止動作，反而越來越興奮，因擔憂會受到阿宏更粗暴的對待，她才不再掙扎，事後阿宏也不斷向她道歉，甚至拿出一把剪刀要求她劃傷自己，稱若小理不回答他，就要自殘贖罪。

屏東地方法院勘驗各項事證後，不採信阿宏的說詞，依強制性交罪判阿宏3年2月有期徒刑；案經上訴，高雄高分院發現，阿宏曾傳訊給小理，「我真的很對不起。真的太衝動了。希望妳能冷靜後給我一次向妳賠罪的機會」、「我沒認為妳是自願的...事情發生的原因在我。妳沒有錯」，認定阿宏清楚小理非自願與他發生性關係，將上訴駁回；全案上訴到最高院，日前法院將上訴駁回，全案確定。

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