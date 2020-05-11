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台南藍軍要求市府設計一套防疫旅遊SOP　開放公部門自強活動

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▲台南市議會國民黨團指出，市府應自行設計一套防疫旅遊SOP，開放部門自強活動和市政參訪，並儘早發放現金消費券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，市府應自行設計一套防疫旅遊SOP，開放部門自強活動和市政參訪，並儘早發放現金消費券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團近來陳情電話熱線不斷，里鄰長們紛紛盼望開放自強活動，黨團表示中央疫情指揮中心既然宣布，酒店舞廳開放由地方政府決定，為刺激地方經濟，市府應自行設計一套防疫旅遊SOP，開放部門自強活動和市政參訪，並儘早發放現金消費券。

台南市國民黨團指出，端午節也即將到來，端午節龍舟競賽，黃偉哲市長擲茭問媽祖了沒？媽祖怎麼說？市民都殷切期盼呢！書記長王家貞指出，國內本土疫情20幾天掛零，中央流行疫情指揮中心連酒店舞廳等八大行業要不要開放，全都下放地方，里鄰長因此不斷電話跟黨團陳情說市民悶壞了，前幾個月配合國家防疫不敢外出旅遊，現在疫情舒緩，大家都希望能開放里鄰自強活動。

王家貞說，台南市政府每年舉辦公單位自強活動，會編列37個行政區每位里鄰長3千元的文康自強活動經費，今年因疫情延宕，現在既然中央流行疫情指揮中心認為疫情好到可以由地方政府決定酒店舞廳的開放，市長黃偉哲之前多次嗆中央，里鄰長自強活動若由台南市政府以身作則，自行設計一套防疫旅遊SOP，將可大大鼓舞在這次疫情中被傷害的地方觀光士氣。

▲台南市議會國民黨團指出，市府應自行設計一套防疫旅遊SOP，開放部門自強活動和市政參訪，並儘早發放現金消費券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝議員認為，不只里鄰長自強活動要開放，市政參訪，里民到台南市參訪各區的觀光工廠，社區慶祝活動都要開放，既然要振興經濟，請民進黨認清酷碰券只會招致更大民怨，還是務實的學馬英九發放現金消費券，不要逢馬必反；另外鄉親也很關心端午節龍舟賽到底辦不辦，黃偉哲市長說要擲筊問媽祖，黃偉哲到底問了沒？媽祖怎麼說？大家都關心。

蔡淑惠議員表示，黃偉哲市長為捍衛台南市觀光旅遊命脈，不惜槓上國家級旅遊警報和1968APP，31個熱點警示，現在國內疫情趨緩，八大行業若都能開放，鄰里自強活動上路就更不成問題，如果市政府還擔心群聚感染，她建議台南市政府也不用把預算想方設法地拿到明年，請直接在今年就改發現金，由里鄰長自行安排自強活動，自己來活絡地方觀光。

有關台南市議會國民黨團建議，國內疫情已漸趨緩，市府應設計防疫SOP，開放里鄰自強活動及市政參訪，以振興地方觀光一事。市府回應，國內雖近1個月無本土病例，但全球疫情仍相當嚴峻，一旦鬆懈就怕出現防疫破口，相信民眾仍是以防疫為重，公私協力一同守護台灣平安渡過疫期。


對於里鄰長代表居民請命，希望能夠開放自強活動或市政參訪，市府表示理解與尊重，但也相信多數的里鄰長都會以防疫為重，畢竟比起悶壞了，大家應該更怕一時疏忽而出現防疫破口，破壞全國連續1個月無本土確診案例的成果。
市府強調，現階段仍以防疫為優先，並視中央流行疫情指揮中心公布的方針，滾動式檢討開放活動舉辦。以端午節龍舟賽為例，在兼顧延續傳統及防疫原則下，將以調整參賽規模的方向辦理，並透過線上直播方式增加民眾參與度，讓競賽者安心，市民也能在端午佳節欣賞具民俗意義的龍舟競賽。


至於里鄰自強活動及市政參訪，將俟六都共同討論後再行決定。民政局並進一步說明，各區舉辦活動應視疫情發展，遵循「台南市政府因應新冠肺炎集會活動防護措施及辦理原則」，參加人員需採實名制，做好人員管控；出發前及期間需量測體溫及手部消毒，並全程配戴口罩，交通工具亦需確實消毒；旅遊行程中及餐廳用餐需維持社交安全距離，另旅遊景點如有人流管控措施，要確實配合；活動過程中有人員發燒應即送醫，並取消活動返回。
 

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