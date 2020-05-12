病妻「包紙尿褲擺攤」養兩兒　跑船夫一走16年她告討300萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓婦人1980年5月間與阿偉（化名）結婚，無奈婚後2年罹患腦部疾病，健康狀況越來越差，不僅行動不便，還要長期穿紙尿褲，後來又因為跌倒引發脊髓空洞症，丈夫卻從2004年起離家出走，至今未曾聞問，她苦苦等候都沒有結果，這才決定訴請離婚。高雄少年及家事法院法官裁准兩人離婚，且阿偉還得支付42萬元的費用。

▲林婦苦等丈夫16年才決定提告離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林婦在判決書中主張，原本婚後是和母親在市場擺攤賣肉粽，1982年間因腦部疾病動手術，休養一年才回到工作崗位，並接下攤位，就這樣一直做到2009年，期間因為健康狀況不佳經常無法營業，收入縮減至每月1萬元，加上腦膜炎併發尿崩等病症日漸嚴重，平時除了行動不便，還需長期穿紙尿褲，至今仍在接受治療，2018年間又因失足跌倒，引發脊髓空洞症而無法站立，目前領有中度身心障礙證明，無法再靠擺攤維生。

林婦表示，阿偉從事海運工作，鮮少返家，自從她1982年發病後就不再定期給予扶養費，兩名子女是靠親友幫忙照顧長大，這也就算了，沒想到丈夫2004年間突然離家，丟下她與孩子不管，這一走就是16年，考量到上述病症已經無法改善、根治，生活陷入困難，這才決定提告離婚，同時請求150萬元的財產分配以及150萬元的贍養費，總計300萬元。

夫妻倆的大兒子也證稱，雙親在他2歲前關係很好，後來就變了，父親經常不在家，或是回來一下子就又出去，「我國中以後知道他們可能為了錢吵架」、「我2012年曾搬去和父親同住，前2年才搬回來，現在也聯繫不上」，市場的工作目前由他接下，每月收入約3、4萬元，母親的身體狀況也確實越來越不好，常常頭痛、不舒服，「她動完腦部手術就開始這樣，（健康）越來越差。」

由於阿偉經過合法通知皆未到場，也沒有提出任何書狀聲明。高雄少年及家事法院法官認定林婦的主張屬實，考量到雙方財產差距等因素，最後裁准離婚，男方還得支付42萬元的費用，全案仍可上訴。