鳥園控「沒門牙法鬥咬死鸚鵡」求償10萬　飼主一原因免賠

記者黃翊婷／綜合報導

高雄楊姓鳥園業者指控陳姓女飼主帶寵物法國鬥牛犬外出，卻沒有繫上牽繩，導致他的鸚鵡遭咬死，因此決定提告求償10萬元。不過，橋頭地院簡易庭法官認為，種種證據只能證明狗當時的確有咬傷鸚鵡，但不等同於「咬死」，加上楊男無法舉證，最後裁定駁回告訴，判陳女免賠，全案仍可上訴。

▲楊男指控鳥園內的鸚鵡遭狗咬死。（示意圖／達志影像，與本案無關）

楊男在判決書中主張，去年1月2日陳女帶著一隻法鬥出門散步，卻沒有繫上牽繩，經過他經營的鳥園時，突然衝進來並咬住一隻價值8萬元的鸚鵡，導致鸚鵡傷重死亡，害他身心受創，因此決定提告求償10萬元（其中2萬元為精神損害賠償）。

陳女則辯稱，鸚鵡當下並沒有明顯傷勢，況且她的狗年紀很大了，沒有門牙，脊椎還受過傷，「我看到時狗時，牠已經被關在籠子，鸚鵡是不是因此死亡，以及楊男出示的鸚鵡屍體照片是否為同一隻鳥也有爭議」，所以希望法官駁回告訴。

而在鳥園工作的陳姓證人表示，事發當時店內沒有人，他就在門口旁邊的洗手台洗鳥的水杯，接著聽到鸚鵡大叫，轉頭就看到玻璃門那邊有一隻狗一直在咬鸚鵡腹部，於是趕緊衝過去制止，「因為狗還想咬其他隻鸚鵡，嘴上有很多鳥毛，我趕緊將牠抓住，問甜甜圈攤位的人那隻狗是誰的，才知道狗主人在豆花店吃豆花，我就將狗放進籠子裡。」

不過，橋頭地院簡易庭法官經過調查後提出疑點，假設鸚鵡遭咬後傷勢嚴重，楊男當下應該早點將鳥送醫診治，怎麼會反過來待在現場，還要求陳女簽署切結書，再由對方將鳥帶去獸醫院，拖延救治時間，況且光從證人的說詞來看，也難以認定鸚鵡的死因就是被狗「咬住」。

法官接著表示，縱使死亡的鸚鵡在上述時間、地點被狗咬傷，楊男也無法舉證兩者之間的因果關係，提告求償自屬無據，最後裁定駁回，判陳女免賠，全案仍可上訴。