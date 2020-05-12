長達7周無法和家人見面！　60歲奶奶只能「隔著防護衣」緊緊擁抱6歲孫

記者李振慧／綜合報導

英國利物浦一名60歲奶奶，因為兒子感染新冠肺炎住院，使得她長達7個禮拜無法與家人接觸，為了能給乖孫一個擁抱，她決定全副武裝穿上防護衣前往探訪，結果6歲孫子一看到她便立刻飛奔到懷中、不斷哭泣，她也感動地緊緊抱著對方，畫面看起來溫馨又感人。

在利物浦一間超市工作的女子阿伯特(Sheila Abbott)，兒子韋恩(Wayne)確診後曾被送到重症病房治療8天，使得媳婦寶拉(Paula)、女兒史黛西(Stacey)以及4名孫子全都得居家隔離，而她平時則會幫忙送食物與所需物品給他們，然而每次去探訪時，發現年紀最小的孫子梅森(Mason)表情都很沮喪，讓她十分心疼，「他看到我時都會哭，因為他不能過來抱我，而我也只能看著他愈來愈沮喪的樣子」。

擔心孫子的阿伯特，後來在網路上看到有爺爺為了探望孫子，穿上防護衣拜訪的影片，讓她決定自己也可以試試看，最後在朋友的幫忙下順利獲得一件防護衣，而當她出現在女兒史黛西家的花園時，雖然全身包得緊緊的，梅森卻一眼就認了出來、興奮衝到她懷中。

阿伯特表示，「我原本不確定梅森能否認出來，然而他立刻抱住了我，盯著我說『奶奶』，然而就哭了出來」。她事後告訴梅森，「這是奶奶現在唯一可以見到你的方式」，對方則回說，「我知道奶奶，因為如果不這樣做你可能會死，是這樣嗎？」溫馨祖孫情令人動容。

▼老奶奶為了見到乖孫，不惜穿上防護衣。（圖／示意圖，與本新聞無關／123RF）