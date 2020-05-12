老翁被媳婦「磚塊砸頭」慘死家中　木棍打成兩段兒子還繼續打

▲老翁慘被媳婦以及兒子毒打一頓後身亡。（圖／翻攝自微博／搜狐視頻）

記者李振慧／綜合報導

陝西省咸陽市乾縣一名72歲老翁全身是傷死於家中，由於身亡前2天才與兒子、媳婦發生過衝突，被公訴機關指控，2人分別使用木棍進行一陣毒打後，不但把木棍打成兩段，媳婦還用磚頭砸中其頭部，直到他不斷求饒才肯停止，行徑十分惡劣。

這起事件發生在2018年12月2日，72歲代姓老翁與51歲兒代永奇與媳婦邢麗都是農民，雙方因為瑣事引發爭執，結果2人竟然手持棍棒毆打他的胳膊、腿部、襠部等部位，後來甚至使用磚頭砸頭。代永奇表示，當天因為父親要求特別送水過去，結果到了現場發現對方有水才會吵了起來。

代永奇表示，因為父親先動手打妻子，妻子才會手拿棍子反擊，結果父親又檢磚頭攻擊，妻子便也跟著使用磚頭砸向對方的頭，他看到妻子被打，便撿起被打斷的棍子猛打父親的腿，直到對方求饒才停止。邢麗才坦承，自己一氣之下用木棍攻擊公公，結果不小心把木棍打斷。

代姓老翁事發2天後被發現身亡，代永奇與邢麗因涉嫌故意傷害罪被乾縣公安局刑事拘留，2019年1月10日依法逮捕。乾縣人民法院2019年12月10日一審判決，代永奇有期徒刑9年、邢麗有期徒刑7年，然而2人不服判決上訴，如今 陝西省咸陽市中級人民法院進行二審，2人行為有違人倫、情節惡劣，故宣判駁回上訴，維持原判。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

