為了救垂死病患「來不及去戴N95口罩」　護士14天後染疫身亡

▲護士為了救人自己卻不幸身亡。(圖/翻攝自Facebook/Celia Marcos)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎持續在美國肆虐,加州洛杉磯一名護士工作時,一名重症病患突然停止呼吸,情急之下以救人為優先的她,在來不及戴N95口罩的情況下便衝進病房,然而後來卻不幸染疫,14天後因此去世。

61歲護士馬科斯(Celia Marcos),在好萊塢長老會醫學中心(Hollywood Presbyterian Medical Center)任職長達16年,在同事口中是一名盡責且熱心助人的照顧者,事發當天由於重症病患突然停止呼吸,臉上只戴著一般口罩的她,當下若是先去戴N95口罩再去救人,恐怕會浪費寶貴的救援時間,所以她選擇救人第一。

做出宛如英雄舉動的馬科斯,14天後卻因為染疫不幸逝世,有醫護人員向《洛杉磯時報》表示,醫院一開始並未提供N95口罩給他們,且一般口罩數量也不足,導致他們不得不重複使用,「發生在馬科斯身上的事,對我們每個人來說,都覺得很痛苦」。還有同事透露,馬科斯身亡前在所有同事的照料下,她的最後一句話是「我不想死」。

醫院則反駁醫療人員指控防護設備不足一事,強調他們遵守當地政府與聯邦的建議,「儘管做了這些努力,而且我們遵守了所有準則,仍然因為可怕的病毒失去一名同僚,對此也感到巨大的失落。」馬科斯兒子表示,母親的最後一刻無法陪伴在其身邊令人心碎,只希望大眾能記得她為疫情所做出的貢獻,已經超越一般護士。

