為了救垂死病患「來不及去戴N95口罩」　護士14天後染疫身亡

▲護士為了救人自己卻不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／Celia Marcos）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎持續在美國肆虐，加州洛杉磯一名護士工作時，一名重症病患突然停止呼吸，情急之下以救人為優先的她，在來不及戴N95口罩的情況下便衝進病房，然而後來卻不幸染疫，14天後因此去世。

61歲護士馬科斯(Celia Marcos)，在好萊塢長老會醫學中心(Hollywood Presbyterian Medical Center)任職長達16年，在同事口中是一名盡責且熱心助人的照顧者，事發當天由於重症病患突然停止呼吸，臉上只戴著一般口罩的她，當下若是先去戴N95口罩再去救人，恐怕會浪費寶貴的救援時間，所以她選擇救人第一。

做出宛如英雄舉動的馬科斯，14天後卻因為染疫不幸逝世，有醫護人員向《洛杉磯時報》表示，醫院一開始並未提供N95口罩給他們，且一般口罩數量也不足，導致他們不得不重複使用，「發生在馬科斯身上的事，對我們每個人來說，都覺得很痛苦」。還有同事透露，馬科斯身亡前在所有同事的照料下，她的最後一句話是「我不想死」。

醫院則反駁醫療人員指控防護設備不足一事，強調他們遵守當地政府與聯邦的建議，「儘管做了這些努力，而且我們遵守了所有準則，仍然因為可怕的病毒失去一名同僚，對此也感到巨大的失落。」馬科斯兒子表示，母親的最後一刻無法陪伴在其身邊令人心碎，只希望大眾能記得她為疫情所做出的貢獻，已經超越一般護士。

A nurse without an N95 mask raced in to treat a ‘code blue’ patient. She died 14 days laterhttps://t.co/2mXMnD6eHW — Los Angeles Times (@latimes) May 10, 2020

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