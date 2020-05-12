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WHO提5點解釋「譚德塞無權邀台灣參加WHA」：13國提案但中國不同意

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▲▼世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞不回答台灣問題，交由法律顧問解釋。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電

世界衛生組織今天表示，13國提案邀請台灣參與世界衛生大會，但因會員國意見分岐，世衛秘書長譚德塞「無此授權」發出邀請，強調台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因有政治共識。

第73屆世界衛生大會（WHA）5月18日至19日以視訊形式舉行，世界衛生組織（WHO）數度表示台灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國，WHO秘書處無權決定。

今天有媒體在WHO日內瓦總部記者會上向譚德塞提問是否邀請台灣以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA），WHO以之前的聯合國大會決議說台灣不能代表中華人民共和國參與，但台灣外交部說明聯大決議只解決中國在聯合國的代表權，未觸及台灣，且中國的一中原則並不是國際法，如何回應國際批評不邀台灣參與是因政治操作。

WHO秘書長譚德塞聽完問題後不發一語，由出席記者會的WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）回答。

索羅門說有5點回應，首先WHO秘書處是根據194會員國決定的政策及框架下運作，在49年前已經決定中華人民共和國是中國在世衛唯一合法的代表，這決定迄今依然有效。

其次，WHO專家多次在公開場合肯定台灣防疫表現，台灣有很好的經驗分享，感謝台灣的貢獻。

他說，第三點WHO憲章是不分膚色種族信仰為所有人服務。

第四，只有會員國才能決定政策，也是會員國能決定誰可以以觀察員身份參加，秘書長唯有在會員國有明確支持下才能邀請。

他強調，WHA邀請觀察員需會員國支持，例如1949年在羅馬召開會議，會員國明確支持一些國家及組織參與，而2009至2016台灣以中華台北身份參加，是因會員國找到一個外交政治上的同意方案，在這基礎上，當時的秘書長可以邀請而且也發出邀請，但現在情況改變，缺乏這種一致性支持，會員國之間意見分岐，因此今年譚德塞無此任務授權去發出邀請。

第五點是秘書長已接到由13個會員國邀請台灣的提案，會員國將在WHA討論，會員國可以尋求一個解決方案，過往會員國曾經對這項議題進行討論，強調這是取決於會員國意願的政治議題。

外交部5月10日表示，多次向WHO秘書處嚴正說明，聯合國大會第2758號決議以及WHA第25.1號決議，僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣，二項決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

據了解13個提案邀請台灣的友邦包括尼加拉瓜、帛琉、史瓦帝尼、聖露西亞、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、海地、諾魯、巴拉圭、吐瓦魯、瓜地馬拉及宏都拉斯。

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