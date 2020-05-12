多國力挺台灣加入WHO　吳釗燮：國際支持已達到頂峰

▲吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）



政治中心／綜合報導

台灣對抗新冠肺炎成績卓越，受到國際矚目，甚至有不少國家也支持台灣加入WHO。對此，外交部長吳釗燮近日接受法廣專訪時表示，「有越來越多的歐洲國家準備給世界衛生組織寫信，要求讓台灣加入。」

吳釗燮表示，2003年，台灣受到SARS疫情重創，數千人被感染，許多人死亡，因此，面對這次新冠肺炎，我們知道必須做好準備，應對新流行病風險。1月中旬，台灣剛確認第一例新冠肺炎病例後，就暫停來自武漢的航班，並實施一項防止來自疫情嚴重地區的人進入台灣的制度。

吳釗燮提到，政府立刻凍結出口外科口罩，並開始大規模生產口罩，以確保每個國民都受到保護。並建立確保能找到確診病例所有聯繫點的機制，要求計程車司機用安全方式將其中一些人送達隔離中心，再由地方當局負責照顧。

吳釗燮說，因為做好了防範，今天台灣的疫情似乎得到了控制，但是，只有在國際社會都安全的情況下，台灣才會安全，也正是因此，我們希望與國際社會分享我們的經驗。

法廣在專訪中提到，台灣參與5月世界衛生組織大會是否有實質進展？吳釗燮表示，分為兩個層面觀察，一方面，是世界衛生組織的態度，尤其是世衛組織總幹事Dr.Tedros（譚德賽）的態度，「我們認為，中國為了不讓台灣加入，繼續施加壓力，在這種情況下，台灣獲得觀察員地位的可能性減少，甚至沒有。」

第二方面，吳釗燮說，「就是國際支持」，尤其是與我們分享共同價值觀的國家。最近，美國，澳大利亞，新西蘭，加拿大和日本的政府都大力支持我們參與世衛組織。非官方信息也指出，歐洲國家也將支持台灣參與世衛組織，還有越來越多的歐洲國家準備給世界衛生組織寫信，要求讓台灣加入，甚至在拉丁美洲。

吳釗燮強調，這些聲音加在一起，可以說，對台灣以觀察員身份參與世衛組織的支持已達到頂峰。因此，我們要求世界衛生組織批准我們的觀察員身份，就有了道義基礎。