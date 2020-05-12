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「防疫安心旅遊」520後啟動！林佳龍宣布3步驟：帶動國旅市場復甦

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,陸客,外國人,群聚,海邊,小琉球。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部籌備防疫安心旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，已經連續30天沒有本土確診病例，交通部長林佳龍今（12）日稍早提出「防疫旅遊」概念，晚間就在臉書指出，首先他們會組成「防疫旅遊採線團」，透過實際旅遊並回饋經驗，再建構出指引後，最後配合指揮中心的規劃，才會推出「安心旅遊」，預計520上路。

林佳龍12日晚間在臉書指出，台灣已經連續30天沒有新增本土病例，代表社區安全，他也請觀光局可以開始準備推廣「防疫安心旅遊」，預計5月20日後上路。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

「儘管疫情席捲全球，台灣卻在團結抗疫下，成為相對安全的國度。」林佳龍表示，推動旅遊，從國旅開始。在防疫解禁之前，希望建構一套標準規範，提供全民參考。

他說，首先會組成「防疫旅遊踩線團」，成員包含觀光從業人員、醫護、防疫車隊等，體檢搭乘大眾運輸、入住旅館民宿、參觀熱門景點的防疫作為，透過實際旅遊並回饋經驗後，建構出防疫旅遊的指引，這同時也是人才培訓的「戶外教學版」，讓進修者可以學習、貢獻，也為景點商家帶來人潮、錢潮。

▲▼國內連續30天無本土病例，交通部籌備防疫安心遊。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲國內連續30天無本土病例，交通部籌備防疫安心遊。（圖／翻攝林佳龍臉書）

林佳龍稱，指引訂定後，再配合指揮中心的防疫規劃，推出「安心旅遊」，獎助民眾進行國內旅遊，帶動國旅市場復甦；「我們一步一步活絡國內市場，用穩定疫情當作最棒的國際行銷，爭取國際來台復甦及成長的機會。」

據交通部防疫旅遊初步規劃，一台遊覽車最多限坐20幾人，以類梅花座方式大家間隔就坐；住宿方面，採取一人一室或兩人一室安排；餐點部分，盡量避開安排合菜，以個人套餐及自助式餐點為主，若非得要安排合菜，10人一桌的圓桌僅限5人，且要使用公筷母匙；景點方面就以安排全台戶外景點為主，且出遊時要戴口罩、量體溫，並隨時噴酒精消毒。

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