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20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭

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記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名20多歲年輕男子今年3月暈倒網咖，送醫後不治身亡。當時男子發燒到42度，死因被標註「疑似新冠肺炎」，所以死亡證明書開出不到3小時，遺體就被送去火化。如今採檢報告出爐，結果確認是陰性，媽媽痛哭失聲，遺憾未能見到兒子最後一面。

根據《東森新聞》報導，家屬氣憤表示，當時舅舅到殯儀館看死者火化，結果現場被當作疫區，沒有殯儀館和入殮室敢收，只能草草在廟門口入殮，「你知道嗎？沒有確診的情況下，你卻還懷疑我們！」

▲▼20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭。（圖／東森新聞）

▲死者母親控訴，她還未能見到兒子最後一面，遺體就被火化。（圖／東森新聞）

死者母親指出，當時醫生說採檢報告要2天才會出爐，「可是政府規定24小時要火化，我說這樣不合邏輯啊，當下我這樣反映，可是沒辦法，他就用疫情關係來壓我！」

據了解，死者年約20多歲，剛過完生日，3月27日還和家人在一起，28日凌晨12點多外出打網咖，2點多暈倒送醫。家屬早上趕抵醫院，早上8點20分收到死亡證明，9點就收到火化單，11點遺體被送往火化。

▲▼20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭。（圖／東森新聞）

▲死亡證明書上寫著「急性嚴重肺炎及心肌損傷」，同時也標註「疑似新冠肺炎」。（圖／東森新聞）

採檢報告2天後出爐，證實死者是陰性。家屬內心難以接受，向媒體出示死亡證明書，上頭寫著「急性肺炎和心肌損傷」，但旁邊卻註記「疑似新冠肺炎」。

診治醫生陳豪成解釋，這是因為死者肺部有浸潤現象，而且發燒到42度，雖不知道是否確診，但依例必須標註，「A流陽性當下就有（跟家屬）講啊，死亡證明也有寫，A型流感陽性也有啊！」

▲▼20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭。（圖／東森新聞）

▲2天後報告出爐「陰性」，死者母親難以接受。（圖／東森新聞）

不過，死者母親質疑，「你為何這個動作這麼急促，你這個急診室有5個護士，第一時間通報給衛生局，衛生局才會來催。」她指控，衛生局一直催促趕快處理，還叮囑「要穿兩層防護套，死者要兩層屍袋」。

死者母親不滿地說，如果兒子真的是疑似案例，那為什麼衛生單位沒有通知家人隔離？「我打電話去問，（對方）說，不是啦是陰性，我說那我不是有夠倒楣，兒子被你這樣燒了！」

衛生局表示，根據法規，即便是死後才懷疑確診，也必須經過二採檢驗。疾管署今年2月18日也在記者上澄清，是24小時「通報病例」，不是24小時內火化。如今被催促火化，家屬無法好好跟死者道別，已留下難以抹滅的遺憾。

▲▼20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭。（圖／東森新聞）

▲死者年約20多歲，才剛過完生日，卻在網咖暈倒不治。（圖／東森新聞，下同）

▲▼20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭。（圖／東森新聞）

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