梨泰院夜店破百人確診！首爾動員8000警力...全力追蹤2000失聯者

▲南韓首爾梨泰院爆發群聚感染後，防疫人員身穿防護裝備前往周邊社區消毒。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

南韓首爾梨泰院夜店日前爆發群聚感染，迄今已出現102人相繼確診。儘管當局已針對數千人展開調查，但卻仍有1982人徹底失聯，目前正透過信用卡紀錄及電信業者的位置數據持續追蹤。值得注意的是，南韓警方還組成快速反應體系，將出動8000多名警力全力找出與「毒王」的密切接觸者。

據《韓聯社》報導，南韓防疫當局表示，11日全天已針對1.2萬多人進行檢測，其中7000多人與梨泰院感染源有關。首爾市政府也證實，現已確認4月24日至5月6日期間曾經造訪5間夜店酒吧的5517人名單，並與其中2405人取得聯繫，同時向不接電話的1130人發送「不論有無出現症狀都需檢測」的簡訊，而其餘1982人則徹底失聯，正透過信用卡紀錄及電信業者的位置數據追蹤。

南韓當局表示，正在動員包括警力在內的一切社會力量，尋找徹底失聯的近2000名夜店訪客。值得注意的是，警方目前已組成快速反應組織，將出動8000多名警力全力追蹤與「毒王」的密切接觸者。

此外，根據中央應急處置本部12日的最新說明，全國有12個市和道政府針對當地娛樂場所下達「群體聚集禁令」，包括首爾市、大邱市、仁川市、大田市、蔚山市、世宗市、京畿道、忠清北道、忠清南道、慶尚南道，以及即將發布行政命令的釜山市和慶尚北道。

當局將持續檢查娛樂場所是否遵守規定，若發現違規情事將進行檢舉，一旦發現有因違反防疫規定而確診的狀況，將提出索賠。

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