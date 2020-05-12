中國有意重啟貿易談判　川普冷回：我一點興趣也沒有

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國官媒環球時報指出，北京部分顧問敦促重新協商美中第一階段協議，甚至宣布協議作廢。對此，美國總統川普11日表示，他反對重啟談判，「我對這一丁點興趣也沒有。」

路透報導，華府與北京政府今年1月達成第一階段貿易協議，中方承諾未來2年向美國額外購買至少2000億美元的商品與服務，美方則是同意分階段降低對中進口商品關稅。

川普在11日白宮記者會當中提到，他想看看北京政府是否履行大量購買美國商品的協議。當被問及是否針對第一階段協議重啟協商時，他說，「我對這一丁點興趣也沒有，我們簽了協議，我也聽說過，他們想要重啟貿易談判，爭取對他們比較有利的條件。」

事實上，環球時報先前引述多名知情匿名顧問消息報導，中方重啟讓貿易協定失效的可能性，並藉由協商達成新協議。根據2名交易商的說法，在消息傳出後，中國進口商至少購買4批、約24萬噸的美國大豆。

不過，美國貿易代表署辦公室並未回應環球時報這篇報導。本月8日，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及財政部長梅努勤（Steven Mnuchin）才進行電話會議，聚焦貿易、經濟、公共衛生等議題，是雙方自今年1月簽署首階段貿易協議以來的首次通話。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

