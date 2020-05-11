教授被逼道歉「上課全程曝光」！案情逆轉？中原大學最新回應了

記者柯振中、沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

中原大學教授招名威日前在課堂上談到新冠病毒相關知識，引起陸生不滿，他也為此出面道歉，沒想到又因提到「中華民國」，被要求二度道歉。對此，中原大學也公布該教授上課內容的逐字稿，還原要求道歉的原因，同時做出4點聲明，「中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，無庸置疑。」

▲中原大學。（圖／記者沈繼昌翻攝）



請繼續往下閱讀...

中原大學生物科技系副教授招名威日前上課時推測，新冠病毒來自中國武漢，還在課堂上提及「中華民國」，引發陸生不滿，向校方檢舉。學校接獲檢舉，立刻要求召名威道歉，沒想到招名威道歉時提到「中華民國」，再度引起不滿，又被校方要求「二度道歉」。

▼招名威因為上課得爭議出面道歉。（圖／翻攝自招名威教授 毒理威廉臉書）



對此，立委何志偉痛批，校方為了陸生不要尊嚴，竟然讓中華民國在校園裡被消失，「我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。」

依據中原大學提供的上課逐字稿，招名威在課堂上提及「三聚氰胺」、「毒奶粉」的事件，向坐在教室內的同學說「在座的可能吃得很少」，但透過攝影機上課的同學可能吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」

此外，招名威還在上課過程提到，「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，對。」

▼招名威上課逐字稿。（圖／中原大學提供）



中原大學提出4點聲明，分別如下：

一、 任何老師在課堂上，若有非專業或與課程無關之言論，本校基於保障學生學習的立場，均會要求改進並加強輔導。

二、 中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，無庸置疑。

三、 中原大學一向以營造友善校園為教育使命，我們保障任何國家或地區學生的受教權。

四、 針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，本校保留法律追訴權。

中原大學說明，教育部將成立專案小組，到校內調查，校方也歡迎盡快派員，讓事件更加透明、全面，等到結果出爐，再向社會大眾報告。

►住宿現省4000元！到大板根放空、泡美人湯超紓壓～

▼對於招名威的相關問題，中原大學回應，校方希望教育部盡快派員調查。（圖／何志偉辦公室提供）

