陸生檢舉逼教授道歉！招名威意外曝超狂身份　「毒理專家」全台僅4人

▲中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站11日報導《大學教授課堂提「中華民國」遭陸生抗議 兩度被校方逼道歉》，中原大學教授招名威在課堂上提及「武漢肺炎」被陸生抗議，遭校方要求道歉，但因道歉時說了「中華民國」，被校方二度要求道歉，事件引發教育界譁然，網友紛紛聲援招名威。沒想到，因為這次事件，招名威的超強背景意外曝光

據悉，招名威2002年畢業於國立台灣大學農業化學系，2004年赴美羅格斯大學藥學院毒理所直攻博士學位，2009年成為麻省理工學院生物工程系博士後研究員，現任於中原大學生物科技學系副教授，及中原大學奈米科技中心副主任。

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2017年11月，招名威獲得美國毒理學專家認證（Diplomate of American Board of Toxicologist），正式成為美國毒理學專家，並於當年與合夥人創辦肽研生醫股份有限公司並擔任顧問。

▲招名威不僅是大學教授，更是毒理專家。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）

招名威則在自己的臉書粉絲專頁《招名威教授毒理威廉》中的「關於」寫下，他是「全台最年輕最帥美國毒理學家、麻省理工博士後研究員」，專攻毒物醫學，包括PM2.5毒害、藥物過量中毒、食安議題、農藥殘留、化妝品污染。個人資訊中也可以看到他的自我介紹

引發討論的則是3年前，招名威獲得美國毒理學專家認證的事情，有網友發現，獲得美國毒理學家資格DABT認證頭銜的人，除了美國本土之外，僅有6%分散於全球，台灣更是只出了4位，分別受聘於政府機構、學術界、顧問公司等地方。