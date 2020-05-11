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提「中華民國」惹怒陸生！中原大學教授「遭校方逼道歉」...潘文忠：不許矮化國格

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▲▼招名威發聲明針對中原大學不許提及自己是中華民國的教授。（圖／記者簡仲豪攝）

▲中原大學教授招名威在臉書發出聲明，坦言對中原大學包庇的行為很失望。（圖／翻攝自招名威教授 毒理威廉臉書）

記者簡仲豪／綜合報導

今(11)日中原大學教授招名威在臉書《招名威教授 毒理威廉》表示，因在課堂上根據科學的判斷，針對新冠病毒提出3點合理假設，卻引發大陸學生的不滿。他指出，校方要求教授應在學生面前為此公開道歉，內容不可提及「中華民國」的教授等字眼，否則就是在製造「兩岸對立」。

招名威指出，3月13日在中原大學生物化學課堂上，根據科學的判斷，針對新冠病毒提出合理的假設，如病毒來自於武漢、對中國官方提出的死亡人數有疑慮、亞洲人及黑人遭受種除歧視等，卻引發大陸學生不滿。

請繼續往下閱讀...

招名威表示，「身為一位教授，我們看的是科學與事實，不分政治、宗教、國籍、種族，特別是在我們這個多元包容的民主社會，本人不會歧視任何一個學生，但也同理心的接受來自任何一位學生的批評與指教，但決不接受恐嚇。」他指出，校方以關愛學生之前提，包庇大陸學生行恐嚇、並臆造歧視陸生的不實傳言，「陸生還揚言校方若冷處理就會循私下方式解決，以此脅迫我向學生道歉，道歉內容須經校方同意，否則將以送交校內倫理委員會予以懲處。」

「整個過程中校方只有立場，沒有是非，讓本人深感失望。」招名威表示，大學教育應該尊重學術自由、言論自由、學生的受教權，以及教師的工作權。他指出，面對陸生時，我們的國家『中華民國』被輕易踐踏的事實。

▲▼招名威發聲明針對中原大學不許提及自己是中華民國的教授。（圖／翻攝自招名威教授 毒理威廉臉書）

▲潘文忠認為要維護學術自由、學術交流的必要，但不許矮化國格。（圖／翻攝自招名威教授 毒理威廉臉書）

教育部長潘文忠針對矮化國格則表示，自己是中華民國教育部部長，以身為中華民國教育體系一分子為榮，希望學校都要以身為中華民國教育體系一份子為榮，並絕對贊成教授在任何地方表示自己是中華民國教授等言論。

文章貼出後立刻引來大批網友留言力挺，網友紛紛表示，「支持中華民國的教授不容許矮化國格！」、「支持教授！做了很多華人都不敢做的事情。」等支持教授勇敢站出來的作法。

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