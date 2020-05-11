　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟「還去找立委哭哭」：滾出中原大學

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威日前在課堂上談及「三聚氰胺」時，嗆大陸的同學吃毒奶粉吃比較多等話，引起陸生不滿投訴，進而找立委訴苦中原大學打壓，引起教育部關注。對此，中原大學校友統神張嘉航怒嗆，「可憐，意識形態操控了你的腦，一個老師講出這種話來」，「滾出中原，get out！」

「你那個樣子夠格做老師？」統神在臉書PO文表示，他看完招名威的課堂影片，直接氣到不行，「挑釁別人，還說什麼攝影機的對面那位，你到底要不要臉？要你道歉，還在那邊講什麼，言下之意，心照不宣。你就是想說中國沒人權，那你直接講啊！演什麼，酸什麼？」

立志從政改變台灣！亞洲統神大談司法素質太低（圖／Joeman提供）

請繼續往下閱讀...

▲「亞洲統神」張嘉航不滿母校無端被黑。（圖／Joeman提供）

▲▼中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

▲招名威召開記者會。（圖／何志偉辦公室提供）

統神認為，此事會爆發，主因都在招名威刻意在課堂上說「對岸的人喝比較多毒奶，三聚氰胺」，這雖然是事實，但指著攝影機的陸生直說「就是你們」，「是怎樣？可憐，意識形態操控了你的腦，一個老師講出這種話來」。

統神透露，他將近1年沒在臉書討論時事，發文前還被003勸阻，但他忍無可忍，「發生了事情沒有勇氣承認，還去找立委哭哭什麼中華民國、主權。今天是中原大學教務長副教務長被你們抓到了語病，抓著這個打，黑整個中原大學。今天，作為中原一份子，不可忍！」

「教書是你的本分」統神說，學校是教書的場所，且校方都公布影片、錄音，可以雙方完整對質，「搞什麼主權？搞什麼意識形態？你教的是政治系？」，「開頭你挑釁對，第一次道歉又在那邊塞弄。你真的這麼不願意，全台灣很多學校我相信很願意收留你，滾出中原，get out！」

▼招名威上課逐字稿。（圖／中原大學提供）

▲▼招名威,中原大學,上課逐字稿。（圖／中原大學提供）

ET快訊
台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡
「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟「還去找立委哭哭」：滾出中原大學

台灣新增1死！「細胞激素風暴」關鍵原因曝光　急診醫：可怕在這裡

蔬菜＝生化武器！這4星座「挑食到爆」只吃肉...牡羊偏愛重口味

基地台斷訊跳回「石器時代」！明晚里民投票決議僅參考...傳關鍵仍在他手上

「疾管署研檢中心」明進駐中研院！陳時中捧30個「紅豆餅」盼第30天零本土

快訊／南投晚間2連震！3分鐘2次「極淺層地震」　規模3.8

影／台灣團隊找到「新冠肺炎中藥方」　最快8天清除體內病毒

帶比基尼妹夜闖太魯閣！12人「文山溫泉」極樂探險　老闆：錯在放照片

影／教授被逼道歉「上課全程曝光」！案情逆轉？中原大學最新回應了

染疫重症者「缺氧險丟命」奇蹟出院！護理師幫辦「重生趴」：所有人衝去合照

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟「還去找立委哭哭」：滾出中原大學

台灣新增1死！「細胞激素風暴」關鍵原因曝光　急診醫：可怕在這裡

蔬菜＝生化武器！這4星座「挑食到爆」只吃肉...牡羊偏愛重口味

基地台斷訊跳回「石器時代」！明晚里民投票決議僅參考...傳關鍵仍在他手上

「疾管署研檢中心」明進駐中研院！陳時中捧30個「紅豆餅」盼第30天零本土

快訊／南投晚間2連震！3分鐘2次「極淺層地震」　規模3.8

影／台灣團隊找到「新冠肺炎中藥方」　最快8天清除體內病毒

帶比基尼妹夜闖太魯閣！12人「文山溫泉」極樂探險　老闆：錯在放照片

影／教授被逼道歉「上課全程曝光」！案情逆轉？中原大學最新回應了

染疫重症者「缺氧險丟命」奇蹟出院！護理師幫辦「重生趴」：所有人衝去合照

張翰電梯咚張鈞甯　霸寵「密碼是妳生日」

生活熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

教授被逼道歉　上課全程曝光

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

新冠肺炎再1人死亡！　案197多重器官衰竭不治

「壞心女車長」曝光！曾分享苦讀心得

反光背心底下全空！工地妹真實身分被挖出

民宿帶住客夜闖太魯閣！封閉秘境開洗頭趴

藥妝店結帳時被問：妳是員工嗎？真相糗爆

最快8天出院！台灣找到新冠肺炎中藥方

全台連下2天防大雨地區曝　1號颱可能生成！模擬路徑出爐

今年首颱黃蜂可能生成！最新預測曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面