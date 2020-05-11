招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟「還去找立委哭哭」：滾出中原大學

記者鄒鎮宇／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威日前在課堂上談及「三聚氰胺」時，嗆大陸的同學吃毒奶粉吃比較多等話，引起陸生不滿投訴，進而找立委訴苦中原大學打壓，引起教育部關注。對此，中原大學校友統神張嘉航怒嗆，「可憐，意識形態操控了你的腦，一個老師講出這種話來」，「滾出中原，get out！」

「你那個樣子夠格做老師？」統神在臉書PO文表示，他看完招名威的課堂影片，直接氣到不行，「挑釁別人，還說什麼攝影機的對面那位，你到底要不要臉？要你道歉，還在那邊講什麼，言下之意，心照不宣。你就是想說中國沒人權，那你直接講啊！演什麼，酸什麼？」

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▲「亞洲統神」張嘉航不滿母校無端被黑。（圖／Joeman提供）



▲招名威召開記者會。（圖／何志偉辦公室提供）



統神認為，此事會爆發，主因都在招名威刻意在課堂上說「對岸的人喝比較多毒奶，三聚氰胺」，這雖然是事實，但指著攝影機的陸生直說「就是你們」，「是怎樣？可憐，意識形態操控了你的腦，一個老師講出這種話來」。

統神透露，他將近1年沒在臉書討論時事，發文前還被003勸阻，但他忍無可忍，「發生了事情沒有勇氣承認，還去找立委哭哭什麼中華民國、主權。今天是中原大學教務長副教務長被你們抓到了語病，抓著這個打，黑整個中原大學。今天，作為中原一份子，不可忍！」

「教書是你的本分」統神說，學校是教書的場所，且校方都公布影片、錄音，可以雙方完整對質，「搞什麼主權？搞什麼意識形態？你教的是政治系？」，「開頭你挑釁對，第一次道歉又在那邊塞弄。你真的這麼不願意，全台灣很多學校我相信很願意收留你，滾出中原，get out！」

▼招名威上課逐字稿。（圖／中原大學提供）

