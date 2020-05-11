連30天本土零確診倒數！防疫旅遊將上路　陳時中：交部規畫好就可啟動

▲國內疫情趨緩，連續30天國內本土零確診，有望啟動「防疫旅遊」。（圖／日管處提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，截至今（11）日已經29天本土零確診，先前交通部長林佳龍指出，連續一個月沒本土個案就將啟動「防疫旅遊」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要交通部規畫好，就可以啟動，但一開始希望規模不要太大。

陳時中表示，針對防疫旅遊部分，交通部規劃好都可以啟動，但一開始希望不要太大，至於餐飲業部分，目前250人以下都可以做，會視前面幾個示範的情況，再看看有沒有困難，幫大家困難解除後，就可以發放安心餐飲的標章，整體完整作業會陸陸續續執行，現在有試辦的情況會即時推出。

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至於安心餐飲的部分，陳時中說，將推動餐廳實名制，不過因為牽涉到個人資料，所以必須非常謹慎，目前正在跟資安單位做可行性研議，例如什麼資料可以不填寫，不會妨礙到個人隱私。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

交通部規劃在疫情趨緩後分3階段推動國內旅遊，首階段「防疫旅遊」時間約1到3個月，由觀光業者帶頭「點火」，先行組成防疫旅遊踩線團環島，示範防疫旅遊，並針對觀光品質體檢。

待疫情完全平穩，進階推出全民安心旅遊，觀光局盤點40億元經費投入國旅補助，初步規劃團客每人可補600元、自由行可補1000元，離島再加碼一次；第三階段則將鬆綁國際旅客來台旅遊。不過，交通部表示，目前仍在研議中，相關細節尚未定案。

昨日有媒體問及，國內疫情趨緩，新加坡有個認證計畫，如果旅遊業有遵照就會得到標章，讓消費者可以玩得更開心更安心，國內是否也有這種做法？對此，陳時中表示，有持續朝這方面做準備，未來預備在餐飲業推出安心飲食，符合要求的就會這樣來做，至於旅遊也在研議防疫安心旅遊，會一階段一階段來做。

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