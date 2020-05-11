助家境困苦學生「安心向學」　林明溱研議造冊列管、經常性救助方案

▲南投縣長林明溱日前慰問，苦命孝順斷指徐姓國中生，不捨哽咽淚水盈眶。徐家個案引熱烈回響捐款後，縣長指示教育處類似個案造冊列管追蹤，研議經常性救助方案。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

為了讓急難弱勢家庭孩童獲得「及時雨」安心向學，南投縣縣長林明溱11日在縣務會議中指示教育處，詳查縣內國中小隔代教養、新住民單親家庭，或無父母由兄妹打工撫養等造冊列管，並動用縣長慰問金及啟動急難救助機制，幫助年輕的孩童少年「安心向學」。

南投縣府教育處，將國中小學家境困苦學童（生）造冊列管後，將適時啟動急難救助機制，動用縣長慰問金3萬元給予關懷扶助，減少家庭經濟壓力，先讓他們能安心向學。

此外，也會研議經常性關懷扶助方案，讓他們安心學習成長，未來能成國家棟樑，造福社會，回饋鄉梓。也期盼縣府的拋磚引玉，能喚起更多企業及善心人士響應，與縣府攜手一起幫助家境困難的孩子，讓他們能順利學習成長。

南投縣長林明溱說，國姓北山國中苦命孝順徐姓學生，因協助受傷寡母裁切牧草，餵養水鹿遭裁切機斷指案件，縣府第一時間前往慰問，致贈慰問金5萬元，他也捐出薪水3成，幫助度過難關，經媒體批露後，社會各界的愛心捐助也蜂湧而至。

徐姓同學雖是個案，但在全縣100多所國中小中可能還有許多個案未被發掘，他們可能法令規定限制，被排除在政府社福系統之外，急待關懷扶助。為了讓這些經濟弱勢的孩子能減少家庭經濟壓力，安心向學，縣府教育處調查造冊後，將啟動關懷救助機制，發放縣長慰助金3萬元，解學童家庭經濟困難。

經教育處調查，全縣各國中小約有100多位學生家庭經濟處遇困難，需要關懷扶助，初估經費約需400多萬元。這些家庭大多是隔代教養、單親、新住民或父母已歿兄妹代養，謀生能力弱，經濟困難，急難救助只能解—時之困，需要建立長期扶助方案，幫助這些孩子能安心接受教育。

社會處處充滿愛心，希望社會各界有愛心的企業、團體一起來發揮善心，踴躍捐輸，與縣府攜手扶助這些需要幫助的孩子及家庭，讓社會更幸福祥和。

教育處長陸正威表示，林縣長對家境困難學生處遇相當關心，經北山國中徐姓學生案例發現，校園內仍有許多學生家境困難，刻苦求學，放學後還會幫忙家務、農務，甚至因此受傷事件也偶有發生。

林縣長在徐生斷指案後，有感時下社會貧富差距懸殊，有些學生家庭受限相關法令規定，或家庭因素，經濟困難卻無法受到政府補助，指示教育處深入學校、社區了解，匡列出急需扶助的孩子，適時給予扶助。

經教育處調查結果，目前初估全縣約有100多位學生，家境都相當困苦，急需扶助，教育處會儘快造冊發放縣長慰助金，幫助這些孩子在下個階段的學習能更安心，有更好發展。

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