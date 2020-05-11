「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定

▲涉嫌灌藥殺害兒女的單親媽被戒護送返警局。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名30歲吳姓單親媽媽因經濟壓力稱「活得太累」，今年2月清晨帶著2名兒女共赴摩鐵「打算吞藥輕生」，她以抗憂鬱藥物餵食2名小孩後，再用童軍繩親手將2人勒斃。警方獲報到現場時，2名孩子明顯死亡，事後吳女遭檢方依殺人罪嫌起訴。新北地院11日開庭，吳女辯護律師主張，「吳女犯案時心神喪失、精神耗弱」，聲請精神鑑定。

吳女2014年經歷婚姻失敗，帶著一對兒女投靠哥哥，自己也交了新男友，原本生活漸漸有起色，不料突然與男友分手，再加上生活上與哥哥產生衝突、前夫交新女友後長達8個月未探視兒女，因此精神上產生憂鬱，今年1月時就醫時，還領了200多顆抗憂鬱藥物。

▲吳姓單親媽媽在臉書與2名小孩開心合照。（圖／記者陳以昇翻攝）

2月13日吳女騎機車帶著8歲女兒、6歲兒子到新北市五股區一家汽車旅館投宿，打算住到18日，但早在入住前就起了輕生念頭；15日晚間11時許，她將隨身帶著的抗憂鬱藥物，混在食物內餵食2名小孩，待他們昏睡後，拿出預藏的童軍繩套頸將他們徒手勒斃。

事後，她傳訊給前夫「小孩手腳已經冰冷、不讓他們在黃泉路孤單」；前夫看到訊息後嚇到，立刻回撥「你不要開玩笑！」，但前夫也知道吳女的精神狀況不穩定，擔心出事立刻衝到摩鐵查看，不料到場時2名孩子已經氣絕身亡，吳女則意識模糊，經搶救後撿回一命。

▲吳姓單親媽媽騎車載小孩赴摩鐵的畫面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢方起訴認為，吳女案發前就有做過身心功能檢查，報告結果也是標準範圍內，即使有憂鬱傾向，她已向專業精神科診所就醫且服藥，另外因為吳女事後坦承犯行，無送精神鑑定之必要。

新北地院今天開庭，吳女當庭坦承犯行，不過吳女的辯護律師主張吳女疼愛孩子，「若非犯案時有心神喪失、精神耗弱情形」，不可能殺人，因此提出由專業醫師進行精神鑑定，並聲請吳女哥哥、社工等人證明其精神狀況，而檢方也聲請調閱吳女就診紀錄和傳喚醫師作證，目前全案將由合議庭審酌有無傳喚證人的必要。

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