吳斯懷稱「南海從漢朝就是我們的」　籲外交部安排總統視察宣示主權

▲立委吳斯懷質詢外交部長吳釗燮。（圖／翻攝國會轉播）



記者蔡文鈴／台北報導

外交部部長吳釗燮11日赴立院報告「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」，並備質詢。國民黨立委吳斯懷提及南海主權議題，「從漢朝開始，南海主權就是我們的」，要求外交部促成總統蔡英文訪太平島，以宣示中華民國主權，不過吳釗燮表示，外交部立場與以往並沒有差別，而總統要不要去，應該由總統府說明。

針對南海主權議題，吳斯懷要求「外交部立場要很明確，從漢朝開始南海主權就是我們的」，從1956年開始，當時的國防部長俞大維跟美軍協防司令就有會談，要派兵進入太平島。

吳斯懷也提到，前總統陳水扁、馬英九任內都曾去過南海宣示主權，維護漁民權利，蔡英文已滿4年任期繼續連任，外交部是否安排去南海、太平島，宣示中華民國主權？吳釗燮回應，外交部的的立場說明很清楚，無庸置疑的，跟過去一樣沒有差別，總統要不要去，要由總統府說明。

吳斯懷再問，太平島是否只有國軍、海軍守備，是否能做遠程規畫，讓國際看到中華民國主權，吳釗燮說，若這是我們的領土，就是內政部的事，外交部是跟其他國家發生關係時才會提出相關做法。

是否安排駐外使節及友邦國家一起跟總統一起去南海，宣揚國威？吳釗燮說，「無法回答假設性問題」。

對於吳釗燮的回應，吳斯懷直說「本席對部長的回答不滿意」，吳釗燮解釋，「這是我們的領土主權，領土主權伸張，外交部沒問題，在領土範圍內要做什麼，是內政部的職掌範圍，如果不是我們外交部的職掌範圍，我在這邊說了才是我們的失職。」