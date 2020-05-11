美日8國挺台參與WHA　吳釗燮坦言：不會因為今年難度高就放棄

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

世界衛生大會18日即將登場，因台灣防疫成果贏得國際肯定，目前美、日等8國發起連署，友邦也有連署提案。不過，民進黨立委王定宇詢問外交部是否樂觀台灣能以觀察員身份參與WHA，外交部長吳釗燮坦言還是有很高難度，但也不會因為今年參與難度高，就放棄努力。

吳釗燮11日列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時指出，接下來518世界衛生大會、520蔡英文總統第二任就職演說，以及521中共舉行兩會，目前看起來國際對世衛組織的壓力比以往更大，因為若我國政府沒有提早發現網路訊息並提早部署，疫情可能非常慘，不能寄望這次守得好，下次台灣仍被排除在WHO的防疫體系之外，目前美、日、澳、德、英、法發起連署，友邦也有連署提案，「你判斷今年的世界衛生大會是否被邀請，樂觀嗎？」

吳釗燮坦言，我們還是有很高難度，但也不會因為今年參與難度高，就放棄努力。

王定宇表示，現在一種方式是透過各國施壓，讓譚德塞願意發出邀請函，第二種是在大會表決，今年會有表決嗎？國際組織司長陳龍錦回應，細節方面還有待一個禮拜的交涉跟折衝，「未來七天是關鍵。」

王定宇表示，我國這次不用在主權上打折扣，而是在防疫成果上贏得國際替我們發聲，外交部評估今年參加世界衛生大會的機率有沒有超過50%？對此，陳龍錦表示，難度很高，機會還是不大。