推銷台南鹿茸品質優良掛保證　黃偉哲：歡迎民眾多加選購

▲台南市長黃偉哲大力推銷台南的鹿茸產品，擦亮南市鹿茸品牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市養鹿約4200百多頭，每年3至5月為鹿茸產季，台南市長黃偉哲9日前往安定區福成養鹿畜牧場參訪，除關心鹿茸採收及檢疫情況，並於現場大力推銷台南的鹿茸產品，擦亮南市鹿茸品牌。

黃偉哲市長強調，國產鹿茸為新鮮採收後盡速冷凍，保留鹿茸完整成分，品質絕對優於進口鹿茸，值得信賴，歡迎消費者多多選購。





台南市的鹿茸產品均是經政府輔導的優良養鹿場所生產，其加工製品品項多元，包括鹿茸酒、鹿肉乾等較為民眾所知外，更推出鹿茸酒釀桂圓鳳梨酥、鹿茸益生菌及鹿茸粹取的保養品等民生用品。



黃偉哲市長表示，台南市鹿茸的年產量為4,233公斤，產量為全國第二大，市府長期輔導相關養鹿業者，協助其開發許多優良鹿茸加工品，增加國產鹿茸的優勢。其實台南市的鹿茸加工品早已打破民眾對鹿茸的想像，過去提到鹿茸加工品，民眾大多聯想到入藥或做成藥膳，但現今鹿茸製品精緻多元，許多加工品更與民生消費息息相關，現今國人越來越重視養生，鹿茸這樣子的健康食品是送禮或自用兩相宜。





黃偉哲進一步指出，台灣與紐西蘭簽署經濟合作協定，因此紐西蘭鹿茸可以進來台灣，不過紐西蘭的鹿茸多為撲殺後幾小時才割取鹿茸，鹿茸已趨硬化，成份流失，其新鮮度跟品質和台灣鮮採的落差很多，因此台灣並不怕競爭。





農業局表示，全台共有555個養鹿場，其中南市有65場，僅次於南投縣，總數為全國第二大養鹿場。目前新冠肺炎嚴峻，許多消費者減少外出購物機會，不過因為經濟消退，民眾對於高單價的鹿茸卻步。今日的產銷會，就是要藉此向大眾介紹、推廣食用鹿的好處，國產鹿茸在採收的時間以及品質上，實為優良，要買就要趁現在。台南市議員林志展、李文俊也特別現身會場，共同推廣台南出產的鹿肉與鹿茸加工品。

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