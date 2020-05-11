滴妹飲料店菜單曝光！她點「棉被午茉綠」給4.5星讚香爆　網傻眼：貴死了

▲「再睡5分鐘」開幕日滴妹現身，感謝到場粉絲的支持。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

YouTube粉絲超過136萬的人氣網紅滴妹10日自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」，開幕後吸引無數粉絲前往朝聖。有女大生首日就搶買嘗鮮，花75元點了一杯「棉被午茉綠」搭嫩仙草，大讚味道好、香氣足又有層次，但也不諱言價位偏高。

女大生在Dcard貼文，分享弟弟開幕當天特別早起「代購飲料」，10點左右就到台北車站報到，這時「再睡5分鐘」店門口已出現長長的排隊人龍，儘管天氣炎熱也擋不住粉絲熱情，加上是首賣日滴妹本尊也現身，戴著口罩合十感謝支持。

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她說，等待時店員會先出來幫忙點餐，用的是便條紙速記，本想點珍奶系列，沒想到早早就賣光，於是看到菜單上有個名字很可愛的「棉被系列」（奶蓋），決定嘗鮮，「聽起來就軟綿綿的很可愛」。

▲網友點了一杯「棉被午茉綠」（奶蓋綠茶）65元，再加料嫩仙草10元。（圖／翻攝Dcard）

經過漫長等待，終於拿到了「棉被午茉綠」，客製化部分是半糖、微冰、加仙草。女大生飲用完畢給了不錯評價，稱讚奶蓋甜中有微微的鹹，加上充滿芳香的茉香綠茶，成功帶出多層次的味道，「多點的仙草原本只是想填補沒珍珠的空洞，沒想到很滑嫩、古溜古溜的很好吃！」

最後的評分環節，女大生給味道4星、香氣5星、奶蓋5星、仙草4星、回購4星，綜合來看約有4.5顆星，評價相當不錯。不過她也坦言，「再睡5分鐘」飲料有些小貴，「可能剛好去台北時才會買」。

▲「再睡5分鐘」全品項價目表。（圖／翻攝「再睡5分鐘」官網）

不少網友看了菜單後決定打退堂鼓，直呼不便宜，「台北飲料什麼時後有這麼貴了？說實在的只是名字好聽點就貴了」、「原味茶一杯40，真的算貴吧」、「對啦貴死了！但看起來好好喝」、「好賺、成本低、不用特別技術的店」、「去北車的學生居多啦，這個價錢在學生族群應該吃不開」、「這價格退燒就沒人買了吧」。

不過也有網友認為一分錢一分貨，想要高品質自然反應在售價上，「可能是原物料品質比較好才沒辦法再壓低吧，何況還開在租金高的嚇死人的地方」、「台北飲料這樣算正常價錢吧」、「要很便宜的話原物料品質應該不會很好吧」、「貴也沒關係，牛奶是鮮乳坊的我就喝。」