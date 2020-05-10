股票漲爆！路邊小孩送上「1張紙條」　上流企業家賣光持股...逃過最慘崩盤

▲股災來臨時，為什麼有人能提前洞悉？（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情快速擴散，全球金融市場在第一季遇上黑天鵝，從油市、債券到股市都難逃崩盤命運。近日就有影片回顧90年前的「經濟大蕭條」（Great Depression），面臨上世紀最嚴重的金融危機，美國卻有位上流企業公子哥華麗轉身，成功避開股市毀滅的打擊。

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，提到1888年美國東波士頓地區知名的甘迺迪家族迎來了新成員約瑟夫•甘迺迪（Joseph Kennedy），他年僅25歲就當上一間銀行的行長，後來靠著操作股票和商品賺大錢，又投資全美房地產發大財，而他的二兒子則當上美國第35任總統。

1923至1929年間，美國股票投資非常熱絡，道瓊工業指數上漲了5倍，最高峰來到381.17點。某日早上甘迺迪在街上遇上了擦鞋童博洛尼（Pat Bologna），就在接受擦鞋服務時，對方突然開口「要不要一些股票提示阿？」這讓甘迺迪很困惑，畢竟擦鞋是社會底層的工作之一，更何況小小年紀的孩子居然懂複雜的股市？

他表現出感興趣的樣子，接著就從擦鞋童手中拿到一張紙條，上頭寫著幾支股票代碼。甘迺迪回家後便開始查資料，驚訝發覺上頭的股票已經漲翻天了，於是在後來的幾個月陸續將手中所有持股都賣光，把錢存進最保險的銀行裡面，這幾年的股市多頭早讓他賺得盆滿缽滿。

1929年底大崩潰發生了，人們稱為「1929年華爾街股災」（Wall Street Crash of 1929），後來進一步成了影響全球的「經濟大蕭條」，道瓊工業指數跌到剩41.22點，蒸發了89%。早將股票賣光的甘迺迪完美躲避了股災，此後他也多次提起這個故事，「擦鞋童理論」聲名大噪。