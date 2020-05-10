　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

股票漲爆！路邊小孩送上「1張紙條」　上流企業家賣光持股...逃過最慘崩盤

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲股災來臨時，為什麼有人能提前洞悉？（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情快速擴散，全球金融市場在第一季遇上黑天鵝，從油市、債券到股市都難逃崩盤命運。近日就有影片回顧90年前的「經濟大蕭條」（Great Depression），面臨上世紀最嚴重的金融危機，美國卻有位上流企業公子哥華麗轉身，成功避開股市毀滅的打擊。

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，提到1888年美國東波士頓地區知名的甘迺迪家族迎來了新成員約瑟夫•甘迺迪（Joseph Kennedy），他年僅25歲就當上一間銀行的行長，後來靠著操作股票和商品賺大錢，又投資全美房地產發大財，而他的二兒子則當上美國第35任總統。

1923至1929年間，美國股票投資非常熱絡，道瓊工業指數上漲了5倍，最高峰來到381.17點。某日早上甘迺迪在街上遇上了擦鞋童博洛尼（Pat Bologna），就在接受擦鞋服務時，對方突然開口「要不要一些股票提示阿？」這讓甘迺迪很困惑，畢竟擦鞋是社會底層的工作之一，更何況小小年紀的孩子居然懂複雜的股市？

他表現出感興趣的樣子，接著就從擦鞋童手中拿到一張紙條，上頭寫著幾支股票代碼。甘迺迪回家後便開始查資料，驚訝發覺上頭的股票已經漲翻天了，於是在後來的幾個月陸續將手中所有持股都賣光，把錢存進最保險的銀行裡面，這幾年的股市多頭早讓他賺得盆滿缽滿。

1929年底大崩潰發生了，人們稱為「1929年華爾街股災」（Wall Street Crash of 1929），後來進一步成了影響全球的「經濟大蕭條」，道瓊工業指數跌到剩41.22點，蒸發了89%。早將股票賣光的甘迺迪完美躲避了股災，此後他也多次提起這個故事，「擦鞋童理論」聲名大噪。

ET快訊
台日一旦開放入境「多久後敢出國玩？」　鄉民點出關鍵條件：立刻
行車記錄器沒關！人夫偷吃國中同學「被我頂開了」…妻祖先牌位前
收房租月薪15萬！「一天上班3小時」進口車免費開　鄉民搶喊乾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

股票漲爆！路邊小孩送上「1張紙條」　上流企業家賣光持股...逃過最慘崩盤

放屁太大聲！犯人躲樹林「憋不住屁」　遭警方「聽音辨位」逮捕

西瓜放一晚「狂吐白泡泡」！他一看秒驚恐：快炸了　背後原因曝光

網傳板橋有「爆乳修車妹」引暴動　網友神出「車行地點」了！

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

股票漲爆！路邊小孩送上「1張紙條」　上流企業家賣光持股...逃過最慘崩盤

放屁太大聲！犯人躲樹林「憋不住屁」　遭警方「聽音辨位」逮捕

西瓜放一晚「狂吐白泡泡」！他一看秒驚恐：快炸了　背後原因曝光

網傳板橋有「爆乳修車妹」引暴動　網友神出「車行地點」了！

軟萌浪貓淚眼求包養！　回家露真面目「炸毛示威」成為狗老大

她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

油價漲2元「趁便宜先囤積」？多少公升違法、幾個月過期要知道

海軍性醜聞連環爆…全怪她？　藍委批「蔡英文上任後軍紀敗壞」　

計程車運將領6萬補助挨轟　車隊回饋挺醫護！捐「250萬搭車金」

在高壓的日子裡，我們都需要「解憂」料理＆最神秘的奶茶

快17歲癌末貓硬撐半年「只剩痛苦」　陳零九崩潰道別兒子：放手也是種愛

蔡依林接髮「變及腰波浪」超正！　搭肩合照蔡媽媽…網狂讚：姐妹餒

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

新奇熱門新聞

西瓜狂吐泡泡　網友驚恐：要炸了

網傳板橋有「爆乳修車妹」　網友神出地點

路邊小弟1張紙條　企業家賣光股票

犯人躲樹林放屁　警方循聲逮捕

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

宜家不雅照第二組！女主角遭肉搜

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

金正恩現身「彰化傳統市場找肉圓吃」？

撈到80公斤龍涎香　3漁民噱翻了

少女朝聖菲律賓飯店魔神仔入鏡！

女性胸型分7種　大多數人屬這種…

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

福住明美爆紅　身材對比令人驚

農民上越南店舔「葡萄乾」竟中毒送醫

更多熱門

相關新聞

巴菲特投資達美航空錯了嗎？

巴菲特投資達美航空錯了嗎？

前陣子很多人討論股神巴菲特認賠達美航空，才發現原來股神也會看錯？股神當然也會看錯，更會停損，但必須看你怎麼定義「停損」。其實，股神停不停損，根本不是重點！重點是…巴菲特只是拿了他手上現金的0.35% （=4530萬／1280億）「加碼」達美航空。

企業南移利多退燒　台屋：高雄成交價量年減4%

企業南移利多退燒　台屋：高雄成交價量年減4%

甘迺迪家族成員划獨木舟失蹤遺體尋獲

甘迺迪家族成員划獨木舟失蹤遺體尋獲

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

甘迺迪家族詛咒？羅伯特孫女、曾孫傳死亡

甘迺迪家族詛咒？羅伯特孫女、曾孫傳死亡

關鍵字：

擦鞋童理論股災經濟大蕭條甘迺迪

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面