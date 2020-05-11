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看衰滴妹手搖飲！鄉民打賭1個月薪水：「轉讓或直接關」撐不過5年

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▲▼滴妹開飲料店,再睡5分鐘。（圖／翻攝自滴妹IG、阿滴英文Youube）

▲滴妹開手搖飲店「再睡5分鐘」。（圖／翻攝自滴妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber滴妹非常愛喝手搖飲，喜歡到開設自己的品牌「再睡5分鐘」，開幕後靠著阿滴、滴妹宣傳，吸引許多粉絲嚐鮮，事業版圖再擴大。就有男網友在PTT的Gossiping板上問卦「滴妹的飲料店多久會倒？」說他打賭飲料店撐不了5年，到時不是轉讓就是直接關閉，原因則是「看不出來有什麼產品優勢能打贏別家。」

這位男網友文中表示，「小弟打賭滴妹的飲料店-再睡5分鐘撐不了5年」，如果輸了，就要捐當年度5月的月薪給那時風評良好的社福團體。原PO預測，滴妹要不是轉讓，就是直接關閉飲料店，「因為我看不出來他們有什麼產品優勢能打贏Coco與五十嵐。」

請繼續往下閱讀...

話題引發熱論，其他網友紛紛留言猜測，「1年吧，然後爆出糾紛」、「感覺2年吧？不看好」、「能超過1年就已經成功了」、「我猜1年吧？純茶類一杯要40太可怕了吧」、「1年吧，那店面都撐不久」、「只有開一間大概3年吧」、「5年很久耶！能到3年打平或小虧我都覺得這店是成功的」、「其實都賣噱頭的，一杯7、80塊 你買過一次就不會買第二次，就是這種炒短線的，殺雞取卵，賺了一波開始虧了就收掉。」

▲▼滴妹的飲料店在10日正式開幕。（圖／翻攝自滴妹IG）

▲滴妹的飲料店在10日正式開幕。（圖／翻攝自滴妹IG）

對於滴妹開飲料店這件事，許多人都唱衰，「靠名氣現賺一波，而且出資的說不定根本不是滴妹」、「不懂開什麼飲料店欸，利潤低，要靠杯量去衝」、「世界上不是什麼東西靠行銷膨風就做得起來」、「不是唱衰是事實 因為他開在那邊 就要主打學生客群 問題是有更好的選擇」、「飲料店除了最大那幾家的加盟店，其實都洗很快」、「飲料店利潤很高大約，杯子成本搞不好比飲料還貴。」

不過也有網友表示，「如果只有幾間可能能撐很久，大擴張就居居」、「還好吧？養飲料店又沒多花錢」、「飲料的利潤應該不錯吧」、「就算沒開很久，有個夢也很不錯了」、「還好啦！有固定粉群又不雷的話」、「說實話，除非他用料有問題，不然一定可以撐很久」、「好喝又不亂擴展的話，做在地生意可以很久啊」、「明眼人能看出是開個夢想的，可是才剛開幕完就唱衰是？」

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