台日一旦開放入境「多久後敢出國玩？」　鄉民「點出關鍵條件」：立刻衝

▲台日距離相對較近，是許多台人出國旅遊首選。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎重創旅觀光經濟，因目前許多國家限制外籍人士入境，造成國際間的旅遊持續停擺。有網友就好奇，許多台灣人獨愛赴日旅遊，好奇雙邊一旦開放入境後，大家等多久才敢再出國玩？對此多數鄉民表示，只要兩邊都無須隔離了，就會馬上衝，因為已經悶了太久；但也有人持不同意見，引發討論。

有網友在PTT日旅板發文，他表示，今年突如其來的疫情打亂了許多人的出遊計畫，讓其中不少「跑日本當跑後花園」的台人無處可去。

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他表示，如今台灣的疫情看起來逐漸趨緩，日本方面則是延長「緊急事態宣言」，歐美貌似也要逐步解除封鎖，種種跡象讓他好奇，在疫苗尚未問世、但台日兩國都允許外國人入境的時候，大家過多久敢再去日本玩？

他也提出幾個選項，包含「一開放就去、開放後觀察1個月至半年，或者直到有疫苗開發出來才去」，希望統計網友答案。

▲因為疫情無法出國，好多人都悶壞了。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，不少鄉民指出，只要「雙邊入境都無須隔離」就會馬上去，「不用隔離的話我立刻就去」、「去跟回來都不用隔離14天才會考慮」、「只要兩邊都不用隔離就衝了」、「在日本的社畜表示好想家，好想回台灣」、「只要機票旅館有特價，沒有哪邊是不敢去的」。

不過另一票人認為，畢竟日本政府疫情處理得不太好，擔心有很多黑數，加上回來後公司可能還是會要求居家上班14天，因此會觀察一陣子再決定，「從日本回台灣均無確診、且連續半年以上再說」、「台灣也會依照疫情評估，如果返台一堆中獎的大概也會繼續隔離」、「不用隔離還是要擔心身邊的人的觀感」、「我爸不准我2022前去」。

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