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除了胡蘿蔔、馬鈴薯「咖哩還能加什麼料？」　老饕不藏私曝秘訣：會更香

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▲咖哩示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲濃濃的咖哩超下飯。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

咖哩是許多人熱愛的料理之一，裡頭的薑黃素對人體也有很大的助益。有網友就好奇，除了平時常見的胡蘿蔔和馬鈴薯，咖哩裡還適合放什麼配料？對此，專業老饕就出面給建議，還表示加「巧克力和咖啡」可以讓味道昇華、更上一層樓。

「煮咖哩還有什麼菜能加入？」一名網友日前在PTT八卦板發文，他表示一般煮咖哩時通常都是加洋蔥、蘿蔔和馬鈴薯，然而這樣吃久了也會容易膩，好奇是否有其他適合的青菜可以加入？

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網友們看完後，提出實用建議表示蘋果、山藥、花椰菜、玉米筍和各式菇類都是不錯的選擇，「玉米筍超搭」、「茄子、南瓜，先過個油」、「杏鮑菇啦！切成滾刀狀，很好吃哦」。

另一票鄉民則是分享「提升味道」的秘訣，就是加入一點「黑巧克力或咖啡」，「加一小塊巧克力或是咖啡，會更香」、「日本會加少量咖啡，我試過不錯，半杯以下」、「要濃厚一點再加個黑巧克力」。

▲咖哩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲咖哩粉比咖哩塊熱量低。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，說到咖哩，本站曾報導《吃咖哩能減肥？「塊or粉」是關鍵...選錯秒破1000大卡》，文中營養師簡鈺樺提醒，雖然網路上流傳著「咖哩能減肥」一說，但其實要看選擇哪種形式的咖哩。萬一選擇的是「咖哩塊」，光醬料可能就會攝取400至600大卡，還可能有鈉含量過高的問題，因此為避免攝取過多熱量，應選擇使用「咖哩粉」較恰當。

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