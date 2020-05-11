疫情趨緩...何時能解封？台大公衛：至少再等一週

▲台大公共衛生學院今（11日）召開抗COVID-19說明會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

台灣昨（10日）連續3天零確診，且連續28天無本土病例，台大公衛學院今（11日）宣布台灣已進入「後防疫時期」，至於何時能解封、回復正常生活？台大公衛學院副院長陳秀熙表示，目前雖然接近一個月無本土案例，但他認為台灣至少再等一週會比較好。

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，每個地區在後疫情時期必須經營流行病學等指標做判斷，許多國家在開放社交距離後，很多國家都有發生小波流行，像是德國就解封得太快。而對於國門對外打開，陳秀熙認為境外一定要做好精準調整，面對的境外移入會動用到的健保醫療資源做盤點，權衡之後才能輕易解封。

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▲韓國、澳洲累積死亡率完成受到控制。（圖／路透）

有記者提問，指揮中心開放染疫台人回國？陳秀熙說，以磐石艦為例，大家都知道這病毒會隨時間變化，目前採兩陰，敏感度可改善，之後可不用到二採陰，快篩正在做未來就不用等，預計精準度可達到95%以上。

台大公衛學院副院長陳秀熙說明，全球染疫將近420萬，死亡率開始往下降，康復率增加10%，但新冠肺炎既像傳染病又像癌症、慢性病，除了傳染之外如何減低死亡，與隨時檢測量能、維持社交距離息息相關。

陳秀熙說明，現在務必以流行病學指標，像是關注各國疫情防治等，韓國、澳洲累積死亡率完全受到控制、歐盟疫情有緩和跡象，而日本、新加坡累積死亡率有往上升的趨勢，伊朗、北海道有再爆發的情形，說明在社區解封後的情形，可作為台灣防疫的參考借鏡。

