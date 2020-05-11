女兒放學目睹「家遭搬空」　人妻被迫分居16年掰了家暴夫

記者黃翊婷／新北報導

人妻小琪（化名）婚後與丈夫阿偉（化名）因生活理念不合，多次發生衝突，甚至遭到暴力相向，無奈之下帶著兒女離開，雙方分居長達16年，去年才下定決心訴請離婚。雖然阿偉堅持不同意離婚，但女兒證實國中時曾目睹家裡的東西都被搬空，和母親算是被迫離家；新北地院法官本月裁准小琪的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

▲阿偉將住家賣掉，導致妻子和兒女「無家可歸」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

小琪在判決書中主張，和阿偉是在1990年2月間結婚，婚後育有兩名子女，但雙方因為家計開銷、生活理念不合等問題，多次發生衝突，加上丈夫在外積欠龐大債務，情緒失控就會暴力相向，無奈之下只好選擇在2003年間帶著孩子們離開，雙方分居長達16年，期間都是靠她獨力扶養兒女，夫妻關係已經無法挽回，這才決定在去年提告離婚。

對此，阿偉抗辯，他從來沒有出手打過妻子，雖然不確定分居的時間，但沒有16年這麼久，因此不同意離婚。不過，小琪的宋姓友人證稱，「我是保險公司業務，2000年時認識小琪，大概半年到一年之間會去拜訪一次，跟阿偉比較沒有接觸。剛認識的時候，她有打電話問我有沒有衣物回收，我去她家拜訪，就看到她邊整理衣服邊哭，說是被趕出房子，還有看到她帶小孩去法院進行訴訟。」

▲阿偉否認對妻子施暴。

兩人的女兒也到庭證稱，父親有暴力傾向，而且從未給過生活費，平時都住在工廠，很少回家，剛上國中一年級的時候，有一天父親突然帶人來看房子，說是住家要被賣掉，過沒多久，有一次放學回家，她就發現屋子裡的東西都被搬空，「我和媽媽自然而然被迫離開」、「印象中媽媽好像有要求爸爸不要亂花錢，他就跟媽媽說不要干涉他，然後拍桌、打人」、「我那時候很小，很害怕，所以只記得這樣，通常是爸爸先動手，媽媽被打之後才開始還手，保護自己」。

新北地院法官認為，由兩位證人的證述可知阿偉有暴力行為，而且當年分居是因為他將住處賣掉，除了在女兒國中時曾前往探視2、3次之外，後續就不再聞問，考量到夫妻倆已多年未同居、互動，難以期待日後還能繼續經營和諧的婚姻關係，加上可歸責程度是男方較重，最後裁定准許離婚，全案仍可上訴。