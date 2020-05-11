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社會 社會焦點 保障人權

女指導員氣「遭襲胸」罵：不能隨便摸女生　學員僅拍肩獲無罪

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記者黃翊婷／綜合報導

在台南某長照站擔任指導員的女子小鳳（化名）指控學員阿慶（化名）性騷擾，假裝從背後拍肩膀，實際上卻順手襲胸，讓她感到很不舒服，當場大聲喝斥「叫你不能隨便摸女生，你是講不聽喔」。不過，台南地院法官認為，檢方提出的證據尚不足以證明阿慶有做出性騷擾的行為，最後裁定無罪，全案仍可上訴。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小鳳聲稱遭學員襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案無關）

小鳳出庭證稱，去年9月某日下午4時許阿慶說要去接小孩，讓她幫忙接手牌局，「當時我正在忙，就跟他回覆說，『好，你先走，我等一下就過去』，他就走到我後方假裝雙手要搭肩，要把我朝他來的方向推去，左手順勢從左胸摸下去，我當時受到驚嚇，感到非常生氣及羞憤，就轉身用力拍了他的左背，並用台語喊了一聲，『叫你不能隨便摸女生，你是講不聽喔』，然後他就嘻皮笑臉走出去了。」

該長照站的站長則證稱，事情發生不久他剛好到場，小鳳有提起遭阿慶誤觸身體的事，而且感到不舒服，事後詢問其他在場的學員，因為大家當時都在玩紙牌，大多都低著頭，「有阿嬤說，平常有事情大家都會互相碰觸手臂提醒，當時她們沒有看到阿慶有摸到小鳳」。

▲▼ 搭肩性騷擾示意。（圖／記者劉昌松攝）

▲阿慶承認有碰到肩膀，但並沒有性騷擾的意思。（示意圖／記者劉昌松攝，與本案無關）

而挨告的阿慶供稱，當天的確有聽到小鳳指責不能隨便摸女生等話，但他沒有襲胸，只有伸手拍肩膀，事後也沒有道歉。台南地院法官認為，從上述證詞來看，可以確定阿慶確實有伸手拍肩，但尚無法證明他有做出襲胸等性騷擾的行為。

法官接著指出，在一般正常社交禮儀下，短暫碰觸肩膀通常不會被認為有性騷擾的意圖，也不會引起當事人嫌惡，因此難以認定阿慶符合趁機性騷擾罪的構成要件，加上檢方提出的證據也不足以證明有襲胸等犯行，在缺乏其他積極、直接的證據之下，最後裁定男方無罪，全案仍可上訴。

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