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恐怖人夫拿打火機提汽油桶欲潑妻！她嚇傻逃回娘家...求離婚法官准了

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▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲蔡姓男子婚後與妻常發生爭執，1日口角之後他竟趁妻洗澡時拿整桶汽油欲往她身上潑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／嘉義報導

蔡姓男子與妻婚後常因生活瑣事吵架，一日2人再度發生衝突時，蔡男衝動之下竟將老婆關在浴室，手上拿著打火機拿起汽油欲潑她，嚇的蔡妻趕緊趁老公消氣時衝回娘家避難。雖蔡男事後有跑去向岳母求情稱，「只是嚇嚇她」，但夫妻長年失和下蔡妻已身心俱疲，故她決定向法院請求離婚，法官4月27日審結予以判准。

蔡男與妻早在2014年結婚前就已育有一未成年的兒子，怎料2人婚後卻常發生爭執，蔡男只要生活中稍有不如意就會辱罵老婆。2018年10月24日2人再次發生口角，蔡男氣憤當下竟趁妻子洗澡時，手上握著打火機，拿著整桶的汽油進入浴室，關起門後不僅不讓妻子出去還放話要潑妻！嚇的蔡妻急逃回娘家開始與老公分居，而未成年的兒子便獨自與爸爸生活。

蔡妻的母親表示，女兒衝回家當天除了相當狼狽外手上還有瘀青傷痕，當時女兒非常激動很想去驗傷，但她認為夫妻以和為貴，又2人還有1小孩，故好說歹說地勸女兒冷靜下來。而隔天女婿確實有來找她，但僅說完「我拿汽油不是要潑老婆，只是嚇嚇她」就走了。

蔡妻認為與先生長期爭執下她已身心俱疲，又自事件發生後她因不堪與先生同住2人早已分居，除分居當年還有3次互動外雙方也不再有接觸，對此決定向法院請求離婚。

法庭上蔡男辯稱事發當日自己沒有對老婆兇，更否認有講出讓人生心害怕的語句，至於去找丈母娘道歉時他只是口氣比較重，沒有其他意思。同時強調自己現階段只是希望能孩子能有一個完整的家，判求法官駁回離婚之訴。法官審理時認為，蔡男想要所謂「完整的家」現在已破碎不堪，考量蔡兒長期接受2人不滿情緒只會更糟，審結判准離婚。

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