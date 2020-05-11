Apple恢復美國4州門市營運！　瑞士、德國門市也在一週內逐步重啟

▲蘋果逐步恢復全球門市營運。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple 下週開始在美國重啟門市營運，包括愛達荷州、南卡羅萊納州、阿拉巴馬州和阿拉斯加等地的門市，另外，德國門市也將自下週揮富盈業，至於瑞士的4間門市將於明（12）日恢復營運。但Apple 計劃限制門市中的顧客人數，並在門口進行溫度檢查，以確保員工與客戶的安全。

庫克（Tim Cook）在上週的財報會議上表示，蘋果計劃於5月恢復美國部分門市營運，並在考量數據和指導方針的情況下，按城市對門市進行重新開業。Apple 已在韓國、奧地利和澳洲重啟了門市營運，重新開啟的 Apple Store 會縮減營業時間，主要提供維修服務，鼓勵客戶盡量透過線上來購買產品。

位於瑞士的4間 Apple Store 將於5月12日恢復營業，營運時間為上午11點至下午6點，官網表示此為「特殊開放時間」。

隨著新冠病毒（COVID-19）疫情升溫，Apple 自3月中以來關閉所有美國門市，當時聲明指出：「團隊不斷地監看各地衛生資料及政府指示，一達到可以恢復營業的安全標準，我們就會重啟門市。」



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►歐洲第一家！ 奧地利Apple Store將重新恢復運營

►南韓唯一Apple Store明日恢復營運！ 蘋果逐步重啟門市

►Apple Store改公告 國外關閉門市「恢復營業時間另行通知」