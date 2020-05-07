送餐遇「超複雜密室逃脫」　外送員：以為在玩惡靈古堡...網驚：好燒腦喔

▲外送員示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

這段時間，許多民眾的生計被疫情波及，不少人兼差外送加減賺。一名網友看到同行分享「超複雜又詳盡」的訂單備註，心有戚戚焉，他在爆怨公社發文直言，跑趟過程中，經常覺得自己在進行電玩闖關，一席話獲得廣大共鳴，大家看完也驚呼「根本是在解謎。」

一名外送員日前PO出截圖，笑虧「我以為我在送外賣，原來是密室逃脫......。」只見顧客備註的地方，先提醒直接放門口，緊接著詳細寫道「37號是全家，對面是XX早餐店，往左數第3間是36號，也就是全家斜對面的OO文具行和美甲店中間。」

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描述完相對位置後，客人接著指示如何抵達目的地，「36號跟車道中間裡面有樓梯可以上樓，上樓三樓右手邊有一個虛掩的紅色鐵網門，沒有上鎖請直接拉開，鐵網們後面就是3樓之100，門口有綠色鞋架，請將餐點放上面。」

▲這位客人很貼心，寫得非常詳細，就怕外送員找不到。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到熟悉的一幕，外送員深有所感，「晚上有時會兼差去跑吳博弈，曾經遇到類似照片上的地址，我都以為在玩惡靈古堡，一下要找電鈴開關或輸入樓層密碼，不然就是找有顏色的門，把餐點放某個指定的籃子，只差沒用打字機紀錄過程而已。」

他也不禁笑說，這工作太有趣，但客人們記得要給攻略，不然真的會卡關。PO文釣出許多同行，講述自己的奇葩經歷，「客人說門口有3隻狗，如果有少1、2隻，那牠們只是去附近晃，但至少會有1隻在門口，結果我去的時候，還真的有一位留守」、「有遇過...請幫我送巷子裡，門口有很多盆栽的那間，結果轉進去，每間門口都很多盆栽」。

對此，網友們也大開眼界，紛紛笑回「有碰到NPC嗎」、「你以為的餐點其實不是餐點，太晚送到餐點會自體爆炸，玩家加油」、「很詳細的迷宮資料」、「要燒一下腦...然後容量就又沒了」、「覺得這是位貼心的客人欸！怕外送員找不到」、「這樣害我也想當外送員了」、「攻略寫得滿清楚的」。