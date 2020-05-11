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一起出門玩！3少女身穿泳衣「詭死深潭17公尺處」…爸媽見遺體哭癱

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▲▼3位少女溺亡於廢棄礦坑中。（圖／翻攝自新京報）

▲3位少女溺亡於廢棄礦坑中。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省峽江縣硯溪鎮曾開過幾家礦場，接連關閉後留下這個200公尺寬、50公尺深的礦坑，事發時裡面填滿了積水。5月5日凌晨開始，3具十來歲的女孩屍體陸續從這裡打撈上岸，穿著用舊衣服改成的「泳衣」。5月8日上午，當地警方通報稱，3位少女死因初步排除他殺，「溺水身亡可能較大，具體情況仍在調查。」

據《新京報》報導，其中一個女孩的父親周國慶（化名）回憶說，他女兒在5月4日下午2點半左右出門，與同村的兩個小孩一起玩，但都遲遲沒有回家，「我家孩子10歲，上國小5年級，另外2個孩子1個10歲，1個12歲。」

周國慶說，3個孩子都是聽話的孩子，剛開始找不到人，家人都以為她們在村裡誰家玩，等到傍晚6點左右，3家人才開始挨家挨戶去找。這時，村子東邊一戶人家提供了線索。這家的孩子說，那天下午三四點鐘的時候，3個女孩曾喊她去游泳，但她沒有去。

之後，3家人、20多名親屬分散各處找尋.直到晚上9點，一位村民突然想起，當天下午4點左右，他好幾次聽到礦坑那邊有小孩打鬧嬉戲的聲音。他說，那個礦坑常年積水，平時村裡和附近的人也會去釣魚，所以自己沒有特別留意。

周國慶這下才感覺不妙，一邊往礦坑跑，一邊喊孩子的名字，「天已經黑了，礦坑太大，找起來也很困難。」他說，直到5月5日凌晨一兩點，他們才在礦坑邊上找到了孩子的衣物，「看到3個孩子的衣服堆時，就感覺應該被淹了。」

▲▼3位少女溺亡於廢棄礦坑中。（圖／翻攝自新京報）

▲事發現場。（圖／翻攝自新京報）

於是，孩子的親屬們連夜聯繫搜救人員。第二天中午，3個孩子的遺體全部打撈上岸。

據現場救援的藍天救援隊表示，這處礦坑水淺的地方也有4公尺，在17公尺深處發現孩子的遺體，最深的地方有50公尺。一名孩子家屬稱，廢礦坑周邊有一塊「水深危險」的提示牌，但被雜草遮擋，很不起眼。

一名曾在礦場工作的村民稱，這個礦坑地勢低窪，周邊的水都會流進去，當年鐵礦還在經營的時候，要放2個抽水泵日夜排水，後來停業時，給過村裡大概40萬元人民幣（約新台幣169萬元），讓用來回填、治理礦坑以及補償村民，「但後來大家覺得礦坑可以用來儲水灌溉，就沒有回填；確實存在一定安全隱患，後續將會多設置安全提示牌。」

一位孩子家屬悲痛表示表示，希望能早點查清原因，劃分責任，「如果沒有說法，礦坑仍然那樣留著，可能還會發生悲劇。」

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