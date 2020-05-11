人人口罩臉成新常態　CNN點出「危險隱憂」開啟犯罪大門

▲東西方對戴口罩的看法並不一致。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

雖然全球多國紛紛宣布逐步解禁，不過「戴口罩」似乎已成為一種人們開始習慣的新常態。對此，專家則認為有幾點隱憂，包括可能帶來犯罪問題，使得調查人員難以掌握案件重要線索，另外，或許也會影響人與人間的交流。

CNN報導，隨著西方國家陸續開始解封，顯然社會大眾要回到疫情前的生活還有一段差距。究竟該怎麼繼續應對新冠肺炎（COVID-19）疫情？英國首相強生（Boris Johnson）近期則認為，若要解除封鎖，人們應該先戴上口罩。

不過專家擔憂，若戴口罩成為一種新常態，可能帶來數個問題。倫敦周邊金士頓大學的犯罪學資深講師多茲沃思（Francis Dodsworth）表示，大量的人群突然遮住了臉，這替想犯罪的有心人士開創機會，而且現階段也不容易引起他人懷疑。

對於曾爆發SARS疫情，人們外出已經習慣戴口罩的亞洲國家而言，這種想法或許過於誇大。不過來到美國與西歐，確實有人利用口罩隱匿自己的不良動機。其中一個例子發生在西班牙，一名ISIS極端份子逃離敘利亞後，便藏身在東南部的阿爾梅里亞（Almeria），他外出時總會戴著口罩，避免被認出，不過後來還是遭到逮捕。

▲疫情發生前，西方國家並沒有養成外出戴口罩的習慣。（圖／路透）



專家還認為，由於臉部識別工具在追蹤犯罪方面變得越來越重要，若眾人都戴上口罩，可能增加調查的難度。赫德斯菲爾德大學（University of Huddersfield）認知心理學講師諾伊斯（Eilidh Noyes）說，監視器畫面有時是唯一的證據，「目前，我們還不清楚口罩會怎麼影響人臉偵測的演算法。」

另一個問題是，人們戴上口罩時，便不容易被看出表情。諾伊斯說明，通常大眾看到一張臉，會先識別對方的身分，再來是試著理解他人的情緒，「從進化的角度來看，情感識別很重要，能幫助我們評估威脅，也能促進正面的社會互動。」

如果民眾普遍戴上口罩，將不可避免影響人類的互動，可能導致進一步衝突，危及個人安全。愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College）心理學教授羅伯森（Ian H. Robertson）認為，若人們無法輕易透過表情知道別人的意圖，便會自然變得更加謹慎與防衛，可能導致暴力衝突。

這些揣測可能對習慣「口罩文化」的亞洲國家沒什麼，但對重視以表情交流的西方國家而言，可能是一場重大改變。多茲沃思表示，「我們最初可能變得極度不信任對方。」不過他也認為，人們或許也會找到另一種與彼此相處的模式。

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