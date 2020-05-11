停紅燈重機可否鑽車縫？ 網喊：駕駛人心態較重要

▲大型重機能否鑽車縫，一直都是爭論不休的議題。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／晏筱珺報導

長久以來兩輪族與四輪族，對大型重機的路權問題，總是吵得喋喋不休，不少民眾為了縮短上班路程，選擇大型重機來代步，能不能鑽車縫也成為爭論一環。

一名網友日前在《mobile01》上詢問，重型機車（黃牌、紅牌）到底可不可以鑽車縫？原PO表示自己有騎機車也有開車，但不是很懂這方面的法規。



他說，開車停紅綠燈遇到大型重機，乖乖在汽車後面排隊覺得很有風範，不過同樣是大型重機有些會鑽車縫，畢竟乖乖排隊也不見得對車流有益，原PO就納悶停紅綠燈的時候重機鑽車縫到前面這樣算是違規嗎？





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▲網友詢問停紅綠燈時，重機鑽車縫到前面是否有違規。（圖／翻攝自mobile01）

文章貼上網，有不少網友回應，「可以啊！但快速道路不可以」、「鑽啊！為何不鑽？捨棄四輪，為了就是它的機動性！」、「我是覺得鑽車縫可以～但A到車就不要有理由沒錢賠」、「我只有在快速道路不會鑽，一般平面道路就會了」、「只有盾牌（快速道路）不能鑽」。



不過也有網友表示自己有詢問過交通隊，他是騎黃牌上下班通勤，詢問過警官這類問題，車流停止時可以往前行駛，騎士在車流停止鑽到前方相對安全，在車輛特性情況下，能有效疏散車流，減少騎士一直躲在車輛死角，駕駛人心態比較重要。