傷心的母親節…男大生加油站大夜班打工　清晨騎重機返家撞死

▲彰化1名男大生騎重機被撞不治。（圖／翻攝自臉書社團「重機車友」）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化發生死亡車禍！剛從加油站上完大夜班，1名江姓男大生（22歲）騎乘黃牌重機正要返家途中，8日一早行經二林鎮與溪湖鎮的溪湖橋交界處，此時急著送小孩上幼兒園的陳姓少婦（33歲）的正要左轉，疑似未禮讓直行車，江男撞上後前空翻一圈，越過汽車落地，現場留下一大片血跡，傷重緊急送醫途中，失去生命跡象，到院後宣告不治。

警方指出，這起死亡車禍發生在8日清晨，陳女駕駛的紅色自小客車行經到二溪路2段與橋北巷口，迎面撞上正要回家的江男，江男被撞彈飛，安全帽也被拋飛落地，傷重不治，造成自小客車右側車身受損、大型重機車前車頭也受損。

警方表示，雙方未酒駕，初步調查應是休旅車左轉彎時未禮讓直行機車，而直行機車也未依規定減速而釀禍，但詳細的肇事原因仍有待進一步釐清，而肇事駕駛陳姓少婦以過失致死移送地檢偵辦。

▲自小客車疑似未禮讓直行車釀禍。（圖／翻攝自臉書「重機車友」）

據了解，江男目前就讀中部某科技大學，家中還有１個姊妹，晚上到加油站打工，江母接獲警方通知後，跟家人趕到警局時，得知兒子被撞不治，在母親節前夕，與兒子天人永隔，傷心悲痛的眼淚直流。

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