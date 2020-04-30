國庫吐回1080萬！台61線區間測速出包　彰化3627件罰單全撤銷　

▲台61線彰化路段區間測速異常 。（圖／記彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台61西濱公路彰化段，25日被爆出區間測速設備舉發違規超速精確性有問題，交通隊追查後發現韌體異常，暫停使用，從4月4日迄今違規舉發的1,379件全部違規撤銷引發爭議，29日決定將回溯到啟用日3月2日3627件罰單全部撤銷，罰金共1080萬。

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▲台61線彰化路段區間測速異常 。

台61西濱公路彰化段區間測速才上路1個多月，當時有民眾在臉書「重車日誌」po文（北上177K~168K）於4月12日上午7時16分47秒至7時21分52秒間測得該輛大型重機車平均時速105公里超速15公里，結果16日收到交通違規通知單。彰化縣警察局交通警察隊獲報，第一時間進行調查，25日14時派員檢視發現系統攝影機對時韌體異常，造成該筆資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發。

▲台61線彰化路段 。

當時警方一發現錯誤，隨即在25日當晚撤銷從4月4日開始的違規罰單，但因為從3月2日到4月3日的並無異常，遭到舉發開單的車主仍須繳納罰款，引發車友爭議。

▲台61線彰化路段區間測速異常 。

縣警局交通隊指出，因為區監測速有韌體異常現象，決定從啟用日3月2日起到4月25日起，55天共開出的3,627張罰單全撤銷，雖然國庫短收1080萬元，但為了審慎起見，目前已將機器交給公正單位檢驗，檢驗校正無誤後才會再重新執法。

▲台61線彰化路段 。

公路總局當時也表示，有關民眾質疑該路段區間測速的執法取締設備標準及認證問題，彰化縣警察局已暫停該設備使用，並將送交國家中山科學研究院等第三方公證單位驗證，將就有問題罰單依法辦理撤銷，並會同監理單位主動通知接獲問題罰單民眾告知處理方式，以維民眾權益。