建國高架「白車鬼切」撞倒重機父子！　正義哥長按57秒喇叭攔人：還想跑？

▲重機父子遭撞後連人帶車重摔在地，而肇事的白車仍未停下查看，繼續前行。（圖／張姓網友授權提供）

記者莊智勝／台北報導

「撞到人還想跑？」一名張姓網友在臉書PO出行車紀錄器畫面，9日傍晚6時許駕車行經建國高架時，目睹一輛白色自小客強行切換車道、當場將黃牌重機撞倒；自小客駕駛明知自己肇事，事發後仍未停下，裝作沒事般持續前行。目睹事發經過的張男氣得長按57秒喇叭，要求白車停下，並協助報警處理，所幸遭撞的重機騎士與孩童僅受到擦傷，並無大礙。

張男向《ETtoday新聞雲》表示，自己是職業包車旅遊司機，平時經營「台湾Go车游 机场接送 包车旅游 自由行 美食 住宿」粉專，但受到疫情影響，生意不如以往；9日傍晚，張男駕車行經建國高架北向信義、仁愛段，不料卻目睹白色自小客車撞人、肇逃瞬間。

行車紀錄器畫面拍下，當時黃牌重機騎士爸爸載著兒子外出，由於正值下班尖峰時段，建國高架上車流量相當大，重機也遵守交通規則沿著中線車道緩緩前行；而這時白色自小客車卻突然打了方向燈，自外側車道往內切，重機父子檔遭撞後立即連人帶車重摔在地，但白車仍不停下，逕自筆直前行。

▲白車從外側車道內切，直接撞上一旁的重機父子檔。（圖／張姓網友授權提供）

目睹車禍發生的張男氣得長按57秒喇叭，除了要提醒後車注意、不要輾到重機父子外，同時也是要讓肇事者停下來負責。誇張的是，當張男追上攔下白車、並怒吼「你撞到人還想跑？」對方竟然還回應「是他（重機）撞我耶！」氣得張男直呼「就算是他撞你，你也是要停下來啊！」隨後立即報警處理，並下車查看重機騎士傷勢。

張男表示，事後經過聯繫，重機爸爸與孩子都只有受到擦傷，並無生命危險；張男還笑著說，當時身旁的爸爸擔憂直問，「現在社會這麼亂，要是對方有槍怎麼辦？」張男則回，「我看到就是要管，如果每個人都害怕，這樣最後就沒有人幫助那台重機了；如果他（白車駕駛）真的拿槍出來，那我也認了，這就是命！」

整段英勇畫面在臉書上曝光後，網友也直呼「好有正義感，給你一個讚」、「誇張耶，不管撞人還是被撞，都要停下來吧，果真三寶無誤」、「有你這份正義，我身為重機騎士以你為榮」、「謝謝你挺身而出，不過也要保護好自己」、「感謝車主的正義，好人一生平安！」

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