公務電腦存妻裸照+沒繳費亂停大重機　洗車也用公家水...北市鏘警下場曝

▲警備隊員在公務電腦存放裸照、未繳費就在將重機停分局停車場，遭督察組記過處分。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名分局警備隊警員，被指控在公務電腦內存放不雅裸照，而且還沒有向分局繳納每個月1千元的停車費，就擅自將車停入分局停車場，更大膽利用公家水清洗私人重機，中正二分局也立刻開鍘，對該警員祭出1小過處分。

北市中正二分局的52歲高姓警員，被指控從2018年開始，在每位警員都可使用的公務電腦內存放女子裸照，裡面還有其他高警的生活照，所以決定向當時的警備隊長反映，高姓警員則解釋，該名女子就是自己妻子。

但高警離譜行徑不只一樁，高姓警員被發現，沒有繳交每個月1千元的停車費，就將自己的大型重機停放在分局的停車場內，被貼上警告單還不怕，陸續停了將近1年之久，另其他同仁相當傻眼。

最後還離譜在選舉日當天，所有同仁都在忙選舉勤務時，竟將自己的大型重機牽到分局後方的空地，街上分局的水私下洗車，讓人覺得「怎麼會這樣」。

中正二分局督察室組獲悉後找來高警了解狀況，高警坦承當時利用公務電腦整理照片，但卻不小心將照片遺留在電腦上供觀賞，另外查證高未繳費停車費就將車停分局停車場，且利用公家水源洗車屬實，所以處分1小過。

據悉，高姓警員曾任中正一分局、北投分局交通分隊以及中正二南海路派出所，在2018年左右調任至中正二警備隊，平時表現一般，沒想到會做出這麼離譜的事。

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