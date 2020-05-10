今年首個颱風「黃蜂」恐生成！氣象局曝關鍵時間　最新路徑2方向出爐

▲今年首個颱風「黃蜂」恐生成！環境有利增強發展。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

梅雨鋒面來襲，中央氣象局針對全台3縣市發布「大雨特報」，基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生機率，預估這波鋒面雨勢將持續2天。此外，觀測菲律賓東方至南海一帶有熱帶擾動發展，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）也發布警訊，預期菲東的95W，有高機率於24小時內增強為熱帶氣旋，可能是今年第一個颱風「黃蜂」（澳門命名，VONGFONG）。

氣象局觀測，目前位於日本的低壓伴隨著鋒面，索狀雲結構明顯，逐漸南壓通過台灣，將於10日晚間至11日影響天氣，帶來較明顯降雨，10日晚間8時許投宜花就出現「大雷雨」，對流發展旺盛，預估因鋒面通過及東北風增強，易有短時強降雨，11日持續針對基隆、新北、宜蘭3縣市發布「大雨特報」，有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

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▲「準黃蜂」生成關鍵時間曝光，最新路徑2方向出爐。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）



氣象局預報，11日持續受鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，南部及花東也有局部短暫陣雨或雷雨，一直到了12日（周二），鋒面逐漸移至台灣東方外海，但東北風隨之增強，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有短暫降雨，各地晨間低溫約24至27度，白天北東高溫仍只有28至30度，中南部則上看33度，感受悶熱。

時序進入暖季，氣象局表示，在菲律賓東方海面上有低壓正逐漸發展當中，未來將朝偏西北方向前進，動向上還是有蠻大的變化，目前環境有利其發展，最快14、15日（周四、五）形成熱帶低壓，15、16日是成颱關鍵時間點，不過歐美目前的最新模擬預測路徑仍分歧，美方預測若颱風生成將往北、通過台灣東部海面；歐洲則認為，颱風恐會掠過呂宋島，一路往西走。

對此，美軍JTWC則針對菲律賓東方的熱帶擾動95W發布警報，預估將會有進一步增強發展的趨勢，24小時內有機會形成熱帶氣旋。氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，95W未來5天大多在菲國附近活動，是否對台影響、程度如何還言之過早，仍待進一步追蹤觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明9日分析，未來熱帶擾動接近呂宋島後將會北轉，6天後有機會靠近巴士海峽附近，但是變動性還是很大，對台灣的影響程度還需要幾天的觀察。

▼美軍發布熱帶氣旋警訊，預期95W有增強趨勢。（圖／翻攝JTWC）

