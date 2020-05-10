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今晚變天！梅雨鋒面掃過全台有雨　氣象局示警「下雨熱區」：防劇烈天氣

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,機車族,通勤,機車騎士,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲入夜後變天！鋒面通過台灣，周一全台各地都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

母親節白天由於是鋒面前緣暖區，全台今日各地高溫炎熱，南投更飆出40度高溫，創今年以來最熱紀錄。不過，隨著今年第一道梅雨鋒面來襲，晚上起將變天，氣象局指出，全台各地都有機會出現局部短暫陣雨雷雨，尤其中部以北、東北部有可能有局部大雨或是打雷閃電等劇烈天氣。

氣象局表示，今天晚上鋒面南下，周一、二（11日至12日）通過，全台各地都有機會出現局部短暫陣雨雷雨，而鋒面通過的過程，下雨時間不見得很長，但鋒面帶上容易伴隨劇烈天氣發展，當對流雲系移入會有較大的雨勢、打雷閃電或是強陣風等現象，提醒這2天外出要特別注意天氣變化。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對7縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

由於對流雲系發展旺盛，氣象局稍早針對南投、宜蘭地區及台中以北山區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面周一、二通過台灣，中部以北、東北部防局部大雨發生，周三起降雨趨緩，留意午後局部陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，降雨最明顯時間點為今晚到明天，中部以北、東北部都有短暫陣雨跟雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨跟雷雨，其中，中部以北、東北部更有可能有局部大雨發生。

而一波一波雨勢之間的空檔，白天偶爾可能會透一些陽光，雖然鋒面下來各地溫度會下降，但下降幅度不是很大，白天感受還是稍微有些悶熱。明後天北台灣會稍降溫，高溫為27-29度，中部、花東29-32度，南部仍維持32-34度高溫。

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面下來各地溫度會下降，但下降幅度不是很大，白天感受還是稍微有些悶熱。（圖／記者李毓康攝）

周三（13日）之後鋒面遠離，天氣逐漸回穩，再恢復到上午天氣穩定，午後在西半部近山區及東北部地區會有一些局部短暫雷陣雨，東部及東南部則有一些局部短暫陣雨。

另一方面，在菲律賓東方海面上有低壓正逐漸發展當中，未來將朝偏西北方向前進，動向上還是有蠻大的變化。不過，氣象局表示，別因為聽到可能有颱風或熱帶性低氣壓就情緒激昂或恐慌，因為還有一段時間的觀察期，預報員都在持續監測當中。

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