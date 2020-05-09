揪猛男摩鐵大戰！人妻嬌喊「倫家癢癢好想要」…遭夫抓包秒翻臉：我被性侵

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圖、文／CTWANT

基隆一名林姓人妻不顧自己已婚身分，和一名湯姓男子暗通款曲，兩人一見面就「性致勃勃」，睡遍萬里、中壢、樹林、平鎮等多處摩鐵、溫泉旅館。林女甚至還傳簡訊「下面癢癢」給湯男；她的丈夫看到簡訊氣炸提告，但林女竟反咬湯男一口，說自己被他強姦！基隆地院審理此案，認為林女指控不實，但依相姦罪判湯男應執行有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。

判決書指出，湯男2016年用手機APP認識林女，明明知道她已結婚，但還是和她發生性關係，在不到2個月的時間就和她到5間不同的溫泉旅館、摩鐵共度春宵。據《中國時報》報導，林女還傳「倫家下面癢癢，好想要」給湯男，對方則回「喜歡聽妳叫！」結果被林女丈夫蔡男見到，他發現自己戴了綠帽，氣得一狀告上法院。

林女眼見姦情曝光，竟不顧和小王數月來的濃情蜜意，反口說自己是受害者，慘被湯男強姦蹂躪，讓湯男聽了傻眼又傷心，只好當庭出示兩人互傳的簡訊，列印出來足足有9大張！除了兩人相約見面的對話之外，還有林女在上床完後對湯男傾訴愛意「我好怕那件事後，你不想理我了」。

基隆地院審理此案，由簡訊內容認定林女指控不可採信，湯男強制性交罪嫌不足故不起訴。另湯男與已婚林女上床5次，以相姦罪共5罪各處2月有期徒刑共10月，應執行5月，可易科罰金15萬元。

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