　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪猛男摩鐵大戰！人妻嬌喊「倫家癢癢好想要」…遭夫抓包秒翻臉：我被性侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／P）

▲（示意圖）

圖、文／CTWANT

基隆一名林姓人妻不顧自己已婚身分，和一名湯姓男子暗通款曲，兩人一見面就「性致勃勃」，睡遍萬里、中壢、樹林、平鎮等多處摩鐵、溫泉旅館。林女甚至還傳簡訊「下面癢癢」給湯男；她的丈夫看到簡訊氣炸提告，但林女竟反咬湯男一口，說自己被他強姦！基隆地院審理此案，認為林女指控不實，但依相姦罪判湯男應執行有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。

判決書指出，湯男2016年用手機APP認識林女，明明知道她已結婚，但還是和她發生性關係，在不到2個月的時間就和她到5間不同的溫泉旅館、摩鐵共度春宵。據《中國時報》報導，林女還傳「倫家下面癢癢，好想要」給湯男，對方則回「喜歡聽妳叫！」結果被林女丈夫蔡男見到，他發現自己戴了綠帽，氣得一狀告上法院。

林女眼見姦情曝光，竟不顧和小王數月來的濃情蜜意，反口說自己是受害者，慘被湯男強姦蹂躪，讓湯男聽了傻眼又傷心，只好當庭出示兩人互傳的簡訊，列印出來足足有9大張！除了兩人相約見面的對話之外，還有林女在上床完後對湯男傾訴愛意「我好怕那件事後，你不想理我了」。

基隆地院審理此案，由簡訊內容認定林女指控不可採信，湯男強制性交罪嫌不足故不起訴。另湯男與已婚林女上床5次，以相姦罪共5罪各處2月有期徒刑共10月，應執行5月，可易科罰金15萬元。

更多 CTWANT 報導
前妻力挺阿嬌離婚？妳的痛我都懂　華航林依晨控訴：招搖撞騙！
范瑋琪飆罵狗官！慘遭出征神隱　深夜發聲「給自己一個重新開始的機會」
「雪白Q彈」巨乳爆出教下廚　網：想舔掉在胸部的冰淇淋

ET快訊
被家人逼「一定要自然產」！她從5F跳下一屍兩命　護士慘背鍋
快訊／八里渡船頭驚見男女陳屍樹林
路易莎「10人桌堆滿書」不見人！一看扯炸…連衛生紙都set好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

激戰一半下體狂流血…男帶她衝醫院掛急診！女不滿遭丟包「怒告性侵」

快訊／男女陳屍八里樹林中！民眾看到嚇壞報案　警方釐清兩人關係中

限級影片找22歲「奶凶女警」 入戲　我還單身！同事笑虧：小孩不能偷生　

快訊／八里渡船頭「驚見雙屍」！一對男女倒臥樹林中　民眾嚇傻急報案

被誣賴偷車！外籍男喊：管他死不死…拿刀「捅爆顱骨+削下枕骨」　友噴血喪命

實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

年利息900%！借3萬要還13萬8　新竹男遇超吸血高利貸…不還就撒冥紙

揪猛男摩鐵大戰！人妻嬌喊「倫家癢癢好想要」…遭夫抓包秒翻臉：我被性侵

小黃紓困最多領6萬！但運將收入少一半　吐心聲「怎麼會夠」

車停路口不動了！駕駛低血糖暈眩　交警原本想開單…轉到超商買飲料救命

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

交大400坪「12舍交誼廳」大改造　鬼城變酒吧！網：誇張美爆羨慕死

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

動彈不得！寫功課一堆貓來打擾　妹妹「懸空坐姿」Hold住一切XD

激戰一半下體狂流血…男帶她衝醫院掛急診！女不滿遭丟包「怒告性侵」

快訊／男女陳屍八里樹林中！民眾看到嚇壞報案　警方釐清兩人關係中

限級影片找22歲「奶凶女警」 入戲　我還單身！同事笑虧：小孩不能偷生　

快訊／八里渡船頭「驚見雙屍」！一對男女倒臥樹林中　民眾嚇傻急報案

被誣賴偷車！外籍男喊：管他死不死…拿刀「捅爆顱骨+削下枕骨」　友噴血喪命

實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

年利息900%！借3萬要還13萬8　新竹男遇超吸血高利貸…不還就撒冥紙

揪猛男摩鐵大戰！人妻嬌喊「倫家癢癢好想要」…遭夫抓包秒翻臉：我被性侵

小黃紓困最多領6萬！但運將收入少一半　吐心聲「怎麼會夠」

車停路口不動了！駕駛低血糖暈眩　交警原本想開單…轉到超商買飲料救命

彌猴大鬧雲科大學生宿舍　離去還會「隨手關窗」學生又氣又好笑

5月沒雨季！高屏溪水情燈號亮黃燈　高雄水利局宣布：停止供水

獨／男爆哭：這裏爆癢又紅腫　有噴濺痕！女醫「驚毋湯」：睡覺反射動作害慘

北京隔離日記／無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚

「單層排氣」公共衛生好　鄉林打造最好玻璃帷幕綠建築

兩岸條例刪「國家統一」 國台辦：在謀獨的道路上飆車 極其危險！

平價小火鍋單點肉片「1份60元」他納悶！網曝成本貴在這：那種肉很便宜

幫你抓癢癢！米克斯爽到臉變形　後腳變「電動腿」笑翻家人

為老社區注入新活力！「運河星鑽計畫」重現府城往日榮光

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

石門水庫清晨驚傳槍響　男身中2槍陳屍車內

13年無主墓前　他跪哭：爸找到你了

快訊／雲林土庫1男1女陳屍堤防　警急赴現場調查

女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾亡

老翁不忍獨身在世自埋身亡

男大生上大夜　清晨騎重機返家被撞不治

萬華男暴斃弟伴屍3天：哥哥不讓我出門

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

洩洪池摸蛤蜊突失蹤　男被尋獲已溺斃

勾搭男倉管…人妻嬌喊：想吸粉紅哥　綠帽夫氣瘋

求救不及倒臥家門　精障弟伴屍3天

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

辣妹挑逗：會爽到中風！人夫帶回家使壞結局曝

少女赴約遭10人霸凌　下場出爐

更多熱門

相關新聞

員工剛加保1天　老闆急申請減班津貼撈一筆

員工剛加保1天　老闆急申請減班津貼撈一筆

「紓困方案真的公平嗎？」為了因應新冠肺炎疫情造成的經濟損失，政府提供許多紓困方案，但由於倉促推出，不僅讓民眾抱怨連天，許多真正辛苦的弱勢族群拿不到補助，大嘆「蔡總統的錢不好拿！」也有民眾感嘆申請時「覺得自己像賤民，但就算是賤民，還是申請不到！」

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

狼師10年性侵男學生「親下體逼洗澡」　20人集體控訴

狼師10年性侵男學生「親下體逼洗澡」　20人集體控訴

星二代敗光遺產賣淫　近況讓網怒了

星二代敗光遺產賣淫　近況讓網怒了

人妻激戰完騷喊：讓你受不了～夫怒炸提告

人妻激戰完騷喊：讓你受不了～夫怒炸提告

關鍵字：

周刊王婚外情人妻猛男

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

男友IG有2種照片　代表容易出軌

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面