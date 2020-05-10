全台近300萬位媽媽「同時兼顧家庭事業」！安聯調查：43%認為退休前要先準備2千萬

▲台灣近300萬名已婚女性同時兼顧家庭與事業。（圖／123RF）

記者楊絡懸／台北報導

母親節到來，根據統計，台灣近300萬名已婚女性同時兼顧家庭與事業。安聯人壽建議，媽媽們可依照人生各階段的保障需求，檢視人生保障與財務規劃是否有缺口，並善用不同類型的投資型保單，增加壽險保障，實現自我財務規劃，分散風險的資產配置方式。

根據行政院主計處統計，2016年台灣已婚婦女約517萬人，實際勞動比率約57%，等於全台有296萬已婚女性，同時肩負家庭、事業兩頭的重擔。對照內政部調查，超過80%已婚婦女收入必須用來貼補家用，更有近40%婦女把八成薪水花在家用，可見社會上越來越多媽媽分擔家庭經濟開支。

安聯人壽建議，投資型保險具透明、彈性且有人身保障的優點，可幫助媽媽們兼顧中長期的人身保障與財務規劃，從新手媽媽、熟齡媽媽，甚至是阿嬤，皆可依照現階段經濟收入、保障需求，申請調整保單內容，也可透過「安聯I探索」模組化需求分析，協助檢視保障規劃上是否有缺口。

安聯調查，現代媽媽對退休準備的期待較高，高達43%媽媽認為要準備2000萬元以上才能安心退休，僅領取勞保老年年金、國民年金難以支付退休後的生活所需，因此建議應自行準備退休規劃，規劃工具的選擇建議以「穩健」為主，可選擇符合自身保障需求，且可領取穩定現金流的終身保險商品。

▲調查指出，高達43%的媽媽認為要準備2000萬元以上才能安心退休。（圖／123RF）

以安聯人壽「智聯人生（外幣）變額年金保險」保險商品為例，該保單聯結委託安聯投信代操的美元計價全權委託帳戶，於年金累積期間，除由專業投資團隊進行投資配置，還具有身故美元保費保本特性的保險商品，每年依約繳付身故保證費用後增加最低身故保障，身故保障金額為所繳美元保費與全委帳戶價值的1.06倍，加上未領取的停泊帳戶價值，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求。

此外，安聯人壽說明，該保單保費計算單純，較一般壽險危險保費會因年齡增長而調高，其所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的0.5%，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，讓媽媽退休後有機會每月擁有現金收入。

安聯人壽建議，媽媽們趁母親節好好休息，也可抽空檢視自身的保障，不同年資的媽媽們皆可依階段性需求、長期理財目標及風險來進行保單規劃，且伴隨著生活型態改變、責任演進及收入增減，應定時檢視調整保單內容。