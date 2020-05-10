拒絕加班害公司賠錢！2員工被告上法院　竟要賠償7萬6千元

▲2員工因為拒絕加班，被公司告上法院，現在還要賠錢。（示意圖／pixabay）



記者柯振中／綜合報導

公司要求員工加班，員工是否有拒絕的權利？大陸江蘇揚州的兩名男子拒絕加班，公司因此延期交貨，賠償了違約金人民幣12萬元（約新台幣50萬元），沒想到這2人竟被公司解雇，還要賠償企業損失，一共人民幣1萬8千元（約新台幣7萬6千元）。

綜合陸媒報導，常姓男子、石姓男子2007年到揚州某公司擔任檢驗員，公司2016年要求2人加班，完成檢驗任務，但2人拒絕，公司因此逾期交貨，向客戶賠了12萬元（人民幣，以下同）的違約金。

公司隔天依照「不服領導安排」為由，解僱了常男、石男，過後又將2人告上法院，要求賠償這筆損失。法院一審認定，依據勞動法相關規定，勞動者與聘雇單位具有雙向選擇權，員工有拒絕加班的權利，但若遇上緊急生產任務，勞動者必須服從加班，衡量2人的收入，判處2人賠償1萬8千元。

▼2人拒絕加班，害公司虧錢，因此被告上法院。（圖／pixabay）



該家公司不服判決，上訴到二審。二審法庭則認為，涉案情況不符合「特殊情形加班」的狀況，屬於員工與公司要協商的狀況，公司沒有與員工協商，明顯不符合法規，但員工沒有主張權利，因此維持一審判決。

這起事件在大陸網路上發酵，不少網友感到相當生氣。有人認為，「誰提出誰舉證，你怎麼證明這是緊急任務」、「這要有理有據行為合法、以後開個工廠、就招幾個人、讓他們天天24小時幹、誰敢不加班就起訴他、讓公司交不上貨賠錢了」、「就是公司想著法找員工討自己的損失，覺得自己虧了，又不是員工在工作時間怠慢了故意慢慢做，負一定責任。」

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