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台南大億麗緻酒店6月底停業　員工「全部解雇」今辦勞資協商

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▲台南大億麗緻酒店無預警宣布將自6月底終止營運，台南市政府勞工局派員前往酒店與主管，就勞工的權益、後續就業輔導等問題進行溝通協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南大億麗緻酒店無預警宣布將自6月底終止營運，台南市政府勞工局派員前往酒店與主管，就勞工的權益、後續就業輔導等問題進行溝通協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大億麗緻酒店在大環境的影響下，無預警宣布將自109年6月30日終止營運，台南市政府勞工局5月4日上午派員前往酒店與主管面對面互動，並就勞工的權益、後續就業輔導等問題，全力給予協助。

台南市政府勞工局已收到台南大億麗緻酒店大量解僱計畫書，並在第一時間與大億國際酒店公司協調，大億國際酒店公司允諾勞工之權益將依法辦理。

▲台南大億麗緻酒店無預警宣布將自6月底終止營運，台南市政府勞工局派員前往酒店與主管，就勞工的權益、後續就業輔導等問題進行溝通協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局王鑫基局長為維護勞工權益，5月4日上午派員前往台南大億麗緻酒店了解大量解雇情況，並與大億國際酒店公司主管面對面互動，就勞動相關法令及後續就業輔導給予提供必要之協助，並列席參加勞資第一次自治協商會議。台南大億麗緻酒店表示，6月底將解雇全部的員工，會依勞基法障員工權益

請繼續往下閱讀...

台南首家五星級國際大飯店「台南大億麗緻酒店」表示，受到新冠肺炎疫情的衝擊影響，加上諸多考量，營運已經19年的大億麗緻酒店，上周四經董事會開會決定，在6月30日結束營業， 由於是無預警發布此一訊息，造成市府 與台南各界震驚。台南大億麗緻酒店對外雖表示已取得地主國泰人壽的諒解，惟外傳地主接獲此一訊息也是十分錯愕措手不及。

▲台南大億麗緻酒店無預警宣布將自6月底終止營運，台南市政府勞工局派員前往酒店與主管，就勞工的權益、後續就業輔導等問題進行溝通協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局指出，台南大億麗緻酒店4月30日向勞工局遞送大量解雇申請書，符合勞基法在解雇前60天必須通知主管機關的規定，解雇的人數是251人，資方4日已經表明一切都會照勞基法辦理解雇。

據了解，台南大億麗緻酒店員工事先也不知公司的停業決策，也是看到停業相關報導才知自己即將「失業」，這些員工一時都難以置信，這麼大的酒店竟然會說關就關，員工心情都無法接受這個事實，而且不少員工是酒店開業之初即進來服務，這些經歷19年時光的老員工，對於飯店要結束營業更是不捨。

飯店下午將舉辦第一次的勞資協商，由資方提出相關資遣辦法，勞工局也會列席。

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