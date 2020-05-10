防疫期間汛期將至！花蓮港務分公司完成防颱防汛整備

▲花蓮港務分公司針對港區各項輸送設備及災防設備抽檢進行重點巡查。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

防疫期間汛期將至，花蓮港務分公司除辦理港區各項防疫措施外，為因應本今年汛期及防颱應變整備，花蓮港務分公司提早部署防颱防汛各項整備工作，以提升港區各單位緊急應變處理能力，避免豪大雨發生或颱風侵襲造成各種可能的災害，達到「防災、減災、無災」之目標。



花蓮港務分公司依年度「防颱防汛工作計畫」3月20日函文港區公、民營單位，宣導並要求各業者就租賃區域及辦公廳舍做好防颱防汛措施。另為強化緊急通報機制，花蓮分公司於3月31日分別以簡訊、電話及無線電通聯測試各災防單位窗口，確保緊急通報管道之暢通。此外，並於4月14日辦理緊急通報教育訓練，以增進港區各單位災防聯繫，加強同仁於災害發生時，即時通報正確資訊予港區友軍單位執行應變措施。





為降低港區風災或水災發生，於4月14日辦理港區防颱防汛巡查，特別針對港區低漥易積水處、港區及行政大樓排水溝、港區各項輸送設備及災防設備抽檢進行重點巡查，相關缺失已經由相關單位於4月底前全部完成改善。另為加強同仁水災發生時之緊急應變速度，花蓮分公司於4月16日辦理防颱防汛演練，演練重點在於防水閘門安裝、抽水機及發電機測試等，以熟練各項設施之操作及功能之正常性。



花蓮港務分公司表示，颱風來臨前辦理「防災宣導」、「設施巡檢」、「通報訓練」、「防汛演練」等措施，主要希望港區各單位能持續提高防颱警覺，加強互相聯繫及統合各項救災資源，強化防颱應變整備工作，以確保港區設備安全及港埠正常運作。

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