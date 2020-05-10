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受贈10萬片醫用口罩　華盛頓州感謝台灣共同抗疫

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▲ 中華民國駐西雅圖辦事處處長范國樞代表捐贈10萬片口罩給華盛頓州。（圖／翻攝自Taiwan in Seattle臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國新冠肺炎確診病例已經超過130萬、7.8萬人死亡，疫情相當嚴重，急需更多醫療、防疫資源。最近不少台灣民眾紛紛響應指揮中心「護台灣、助世界」活動，將多出的口罩捐贈出來，其中就有10萬片口罩在8日抵達美國華盛頓州，對此，華盛頓州州務卿魏曼（Kim Wyman）與州參議員瓦戈納（Keith Wagoner）就特別在捐贈儀式上感謝台灣並肩抗疫。

據中央社報導，華盛頓州政府8日舉行捐贈儀式，由中華民國駐西雅圖辦事處處長范國樞做為代表，將10萬片醫療用口罩捐贈給華盛頓州政府，並由魏曼代表接受，瓦戈納夫婦也出席觀禮。典禮結束後，這批口罩目前也已經送至華盛頓州企業服務廳（Department of Enterprises Services），等待州政府陸續分送給前線醫療、救護人員及大選選務人員使用。


▲ 不少台灣民眾響應「護台灣、助世界」活動，將多出的口罩捐贈出來 。（圖／翻攝自Taiwan in Seattle臉書）

魏曼致詞時提到，相當感激台灣人民慷慨的付出，幫助華盛頓州一起對抗新冠病毒（COVID-19），這批口罩未來會有部分用在11月的美國總統大選，以降低選務工作人員染疫的風險。

瓦戈納表示，這批口罩的可貴之處在於，都是由台灣人自願捐出的口罩配額，「在全美疫情如此嚴重的情況下，台灣及時挺身相助，這讓我非常感謝。台美共享民主、自由等價值。」

范國樞則說到，透過這次捐贈，不僅展現出台灣與華州緊密的關係，也顯是有許多國人透過健保快易通手機app，響應海外人道救援行動，今後台灣將持續與美國等國並肩防疫。

另外，華盛頓州貝爾維尤市（Bellevue）市政府也在近日收到來自「姐妹市」花蓮市政府所捐贈的一批物資，包括手工皂、防護面罩、護目鏡與慈濟志工親手製作的布口罩等。

貝爾維尤市同樣也在8日舉行捐贈儀式，由市長羅賓遜（Lynne Robinson）代表領取，副市長尼溫豪斯（JaredNieuwenhuis）、市議員李瑞麟（Conrad Lee）、急難救助部門主管梅爾（Curry Mayer）及消防局長哈根（Jay Hagen）等人都出席儀式。李瑞麟致詞時特別感謝台灣及花蓮人民善心之舉，他也提及，未來會持續強化2市之間的姊妹市關係。

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